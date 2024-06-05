مميزاتها أي .. مدارس البريد بعد الإعدادية 2024 أفضل بدائل الثانوية العامة اعرف الشروط المطلوبة

هناك العديد من المدارس البديلة لمدارس الثانوية العامة، ومن هذه المدارس مدارس البريد بعد الإعدادية، التي تعد من أفضل المدارس البديلة للثانوية العامة، وذلك بسبب أنها تتيح فرص عمل رائعة للطلاب فيها بعد التخرج، كما أن فروعها موجودة في كافة محافظات مصر للبنين، وتقبل بعض فروعها فقط البنات وليس كلها، وبسبب مميزات مدارس البريد الكثيرة، يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية عنها.

شروط التقديم في مدارس البريد بعد الإعدادية 2024

هناك العديد من الشروط التي قد وضعها المسؤولين عن مدارس البريد بعد الإعدادية لعام 2024، حيث أن هذه المدارس من أكثر المدارس التي تقدم عليها الطلاب، ومن هذه الشروط:

يجب أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية، والمنشأ.

يجب ألا يقل عمر الطالب المتقدم عن 14 عام، وألا يتجاوز عمره 17 عام.

كما يجب أن ينجح الطالب المتقدم في كافة الاختبارات التي تقدم من قبل المدرسة.

يجب أن يكون الطالب قد حصل على مجموع يتناسب مع التنسيق الخاص بالمدرسة.

المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس البريد بعد الإعدادية 2024

يوجد بعض المسندات البسيطة التي يطلبها منك المسؤولين عن مدارس البريد بعد الإعدادية لعام 2024، حين تقدم فيها، ومن هذه المستندات التالي:

شهادة تثبت أن الطالب قد نجح في الشهادة الإعدادية.

شهادة تثبت حسن سلوك الطالب من المدرسة الإعدادية.

صورة من شهادة ميلاد الطالب.

صورة من شهادة ميلاد الطالب الإلكترونية.

صور شخصية للطالب.

شهادة تثبت موافقة ولي الأمر.

مميزات مدارس البريد بعد الإعدادية 2024

هناك العديد من المميزات التي تميز مدارس البريد بعد الإعدادية عن المدارس الأخرى، ومن هذه المميزات: يكتسب الطالب العديد من الخبرات التي تجعله مستعد للعمل، يحصل الطالب عند التخرج على عقد عمل في البنوك المصرية أو فروع البريد المصري، يحصل الطالب على شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم المصرية، يمكن للطالب بعد التخرج من المدرسة الالتحاق بالجامعة بعد عمل معادلة.