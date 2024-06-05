رسميا.. الاعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية في 18 محافظة بشكل رسمي.. شوف نتيجتك بالاسم من هنا

تم الإعلان عن نتائج الامتحانات الإعدادية للعام الدراسي 2024-2023 في عدة محافظات، حيث نشر اليوم السابع تباعا نتائج الشهادة الإعدادية بعد البحث الكبير التي تلقته وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة جوجل من قبل الطلاب في كافه المحافظات داخل جمهورية مصر العربيه والمتواجدين في الصف الثالث الاعدادي في كافة المحافظات والمدارس لذلك في مقالنا اليوم سوف نتعرف على المحافظات التي ظهرت بها شهادة الصف الثالث الاعدادي لكافة الطلاب والطالبات في الجمهورية فقط تابعونا.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في 18 محافظة

هذا ويتسائل الكثير من الطلاب في كافة المحافظات داخل الجمهورية عن موعد ظهور النتيجه الخاصة بالشهاده الاعداديه والتي انتهى الطلاب من اداء الامتحانات في الايام القليلة الماضية، لذلك في سطورنا اليوم وعبر مقالنا في موقع البديل المتميز سوف نوفر لحضراتكم المحافظات التي ظهرت بها الشهاده الاعدادية وما هي المحافظات الاخرى التي لم تظهر بها، والمحافظات التي ظهرت النتيجة بها هي القاهرة، والجيزة، الدقهلية، الوادي الجديد، شمال سيناء، كفر الشيخ، المنيا، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، البحيرة، دمياط، بني سويف، الإسماعيلية، ومحافظة أسوان.

اخر المحافظات التي ظهرت بها النتيجة

قام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يوم الأربعاء، بالمصادقة على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 /2024، وقد بلغت نسبة النجاح الإجمالية لهذا العام 77.85%، وتشمل هذه النسبة الطلاب النظاميين وكذلك طلاب المنازل والوافدين، أما بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية، فقد بلغت نسبة النجاح 71.20%، وتعكس هذه النتائج جهود الطلاب والمعلمين، وتؤكد على مستوى التحصيل العلمي في محافظة أسيوط.