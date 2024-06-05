خبر مبهج.. موعد صرف رواتب حساب المواطن لهذا الشهر وطريقة الاستعلام عن الراتب

بحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة الـ 79 من برنامج حساب المواطن خلال شهر يونيو 2024، ويعتبر ذلك من المواضيع ذات الأهمية البالغة في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ذلك، يسعى الكثير منهم للحصول على معلومات محدثة بشأن إيداع الدفعات الخاصة بشهر مايو، ويعتبر برنامج حساب المواطن واحد من أبرز المبادرات الداعمة في المملكة، حيث يوفر دعم مالي للأسر ذات الدخل المحدود والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

خطوات الاستعلام عن راتب حساب المواطن

يمكنك البدء بزيارة الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، حيث يمكنك الدخول إلى حسابك الشخصي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

بعد ذلك، يمكنك التوجه إلى قسم الاستعلامات واختيار الخيار المتاح للاطلاع على الأهلية الخاصة بك. بمجرد إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية الوطنية، يمكنك الضغط على زر الاستعلام لعرض حالة الأهلية.

باستخدام هذه الخطوات البسيطة والميسرة، يمكن للمواطنين التحقق بسهولة من استحقاقهم لدعم برنامج حساب المواطن.

توقيت صرف راتب حساب المواطن

تم الإعلان من الجهات المختصة عن موعد صرف الدفعة الـ 79 من حساب المواطن لشهر يونيو 2024، ومن المقرر أن يتم الصرف في يوم الاثنين الموافق 10 مايو، حيث يصرف المبلغ الشهري في اليوم العاشر من كل شهر من التقويم الميلادي، إلا في حال كان هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة، وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن نيتها تطبيق الزيادة المحددة منذ شهر أكتوبر الماضي، وذلك استنادا إلى أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين.