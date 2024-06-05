“HERE” رابط تحميل لعبة جاتا سان اندرياس الأصلية 2024 لأجهزة الأندرويد مجاناً بدون حظر مضمونة 100%

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف منوعات
“HERE” رابط تحميل لعبة جاتا سان اندرياس الأصلية 2024 لأجهزة الأندرويد مجاناً بدون حظر مضمونة 100%

لعشاق ألعاب القتال والقوة يمكنكم الآن تحميل لعبة جاتا سان اندرياس 2024 على أجهزة الأندرويد بكل سهولة، حيث يمكنك الآن القيام بإنجاز المهام المطلوبة منك ومشاركتها مع الأصدقاء عبر ضغطة واحدة من خلال اللعب الجماعي، فالجميع يعلم أن لعبة GTA San Andreas من أشهر الألعاب القتالية التي تم توفيرها بصيغة APK، والتي تمكنت من بناء قاعدة جماهيرية ضخمة على مستوى العالم كله. 

شفرات لعبة GTA San Andreas الجديدة

تعتبر لعبة جاتا 5 من أشهر وأكثر الألعاب الممتعة على الإطلاق، وذلك لانفرادها بالعديد من الامتيازات، من ضمنها الشفرات الخاصة باللعبة التي تزيد من إثارة الجولة، وهي كالتالي: 

الشفراتالتأثير
شفرة LXGIWYLالحصول على حزمة أسلحة حديثة
شفرة BAGUVIXالتمتع بصحة طوال العمر
شفرة WHEELSONLYPLEASEجعل المركبة ليست مرئية
شفرة ROCKETMANالحصول على الطائرة النفاثة
شفرة KANGAROOتجعلك تقفز قفزة عالية
شفرة FULLCLIPالحصول على ذخيرة ومتفجرات غير نهائية
شفرة AFSNMSMWجعل السفن تطير
شفرة ANOSEONGLASSتفعيل وضعية الأدرينالين

طريقة تنزيل لعبة جاتا سان اندرياس 2024 على أجهزة الأندرويد 

تعرف لعبة جاتا سان اندرياس 2024 باسم لص السيارات، وسميت بذلك لقدرة اللاعب على قيادة السيارات أو الدراجات وحتى الطائرات بكل احترافية واستخدامها من أجل إنجاز المهمات الأساسية باللعبة والتجول بها بأنحاء سان اندرياس، ففي GTA المهكرة ستجد أن جميع المدن الأوروبية متوفرة فيها، بالإضافة إلى الأسلحة الساحقة لقتل العصابات وخوض مغامرة مليئة بالعنف والقوة، وفيما يلي خطوات تحميل اللعبة: 

  • التوجه إلى المتجر الالكتروني الخاص بجهازك google play للأندرويد أو apple store للآيفون. 
  • في خانة البحث قم بكتابة اسم جاتا سان اندرياس. 
  • النقر على أيقونة تحميل والانتظار حتى الانتهاء من تحميلها. 
  • الضغط على خانة تثبيت اللعبة. 
  • القيام بفتح اللعبة بعد تثبيتها. 
  • الآن قم بتسجيل الدخول للبدء في خوض المغامرة. 
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معلومات الكاتب
عبدالله عربي

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