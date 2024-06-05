تعرف على حقيقة زيادة قيمة رواتب المتقاعدين العسكريين بالأردن.. كم الرواتب بعد الزيادة

قد أعلنت الجهات المختصة عن زيادة قيمة رواتب المتقاعدين العسكريين بالأردن خلال هذا الشهر وفقًا للقرار الصادر في يوم 25 مايو لعام 2024 لكي يتم صرف الراتب في الميعاد المحدد بـ 20 من كل شهر ميلادي وفقًا للإعلان الصادر عن وزارة المالية.

رواتب المتقاعدين العسكريين في الاردن

تبعًا لقرارات وزارة المالية يتم إصدار راتب المتقاعدين في اليوم 20 من كل شهر ميلادي وإذا تم إصدار الراتب في يوم إجازة يتم تأخيره ليوم واحد فقط أو تقديمها بيوم واحد تبعا للظروف والأحوال الجارية، ويمكن لأي من الراغبين في الاستعلام عن رواتب المتقاعدين اتباع الخطوات التالية ليتمكنوا من التعرف على الراتب، وذلك من خلال:

زيارة موقع المؤسسة العامة للتقاعد من الرابط التالي.

إرفاق البيانات والمعلومات المطلوبة لتسجيل بيانات المتقدم.

من ثم الضغط على استعلام لتظهر لك كافة البيانات الخاصة بالراتب.

مع العلم أن متوسط الأجور في الأردب للقطاعات الخاصة بالخدمات المالية والبنكية تصل إلى 34.921 دينار أردني سنوي، ومتوسط الراتب في مجال التكنولوجيا والبرمجة يصل إلى 23.345 دينار سنوي، وراتب المهندسين يصل إلى 23.913 دينار أردني.

الزيادة المتوقعة برواتب المتقاعدين العسكريين بالأردن

تبعًا للقرارات الأخيرة الصادرة بشأن زيادة راتب المتقاعدين العسكريين فقد أقر الزيادة بالمبالغ الآتية وفقا لرتبة المتقاعد، وهي:

رفع راتب اللواء إلى نحو 30 دينار.

كذلك رفع راتب العميد إلى نحو 35 دينار.

رفع راتب العقيد إلي نحو 35 دينار.

إمكانية رفع راتب المقدم إلى نحو 38 دينار.

رفع راتب الرائد إلى نحو 38 دينار.

كذلك رفع راتب النقيب إلي نحو 38 دينار.

أعلنت بعض من الجهات المختصة في الحكومة الأردنية عن توفر جميع المتطلبات التي يرغب في المواطنين للحصول على المعاشات التي توفرها المملكة الأردنية والتي وضعتها الحكومة لتوفير معيشية مناسبة وتقديم دعم متكامل.