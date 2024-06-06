تلقون جامد قوي.. تعرف على مواصفات هاتف اوبو رينو 12.. هاتف الغلابه رجع تاني

تتوقع مجموعة جديدة من المفاجآت لكل عشاق التكنولوجيا مع ظهور أحدث إصدار من اوبو رينو 12 حيث يحتل هذا الهاتف الصدارة في كل محركات البحث في الساعات الأخيرة من بعد إعلان الشركة الصينية عن إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر، كما تزيد تلك المعلومات انتباه متابعي Oppo ويثير فضولهم للتعرف على المزيد عن المواصفات والميزات التكنولوجية للهاتف.

اوبو رينو 12

هناك العديد من المواصفات التي يتمتع بها Oppo Reno 12 والتي جعلت العديد من المستخدمين

يرغبون في التعرف عليها ومن أهم تلك المواصفات هي التالي:

هذا الهاتف يأتي بتصميم رفيع وخفيف الوزن وهو ما يجعله سهل الحمل والاستخدام.

يأتي بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش وجودة عرض 1.5k لذا تتميز الشاشة بحجم كبير وجودة عرض عالية الوضوح.

كذلك يضم كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل لذلك تتميز الكاميرا الأمامية بدقة عالية تسمح بالتقاط صور سيلفي واضحة وجذابة.

يتميز بتصميم منحني في الزوايا الأربعة وهذا يمنح التصميم المنحني الهاتف مظهر عصري وجذاب.

كما يتضمن الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرا الخلفية والتي تسمح بالتقاط صور عالية الجودة بمختلف الزوايا والتكبير.

من المتوقع أن يدعم هاتف Reno 12 بطارية بقدرة 5000 mAh حيث توفر البطارية الكبيرة قدرة تشغيل طويلة للاستخدام الطويل من دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر.

كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W و تمكن الميزة المتقدمة هذه المستخدمين من شحن الهاتف بسرعة مذهلة.

أسعار Oppo Reno 12

تشير العديد من التوقعات إلى أن سعر هاتف Oppo Reno 12 الجديد من الممكن أن يتراوح ما بين حوالي 499 دولار إلى 854 دولار، ومن المتوقع أن يكون سعره في مصر حوالي 20.791 جنيه مصري، و سعره في السعودية 3.210 ريال سعودي، كما يكون سعره في الأدرن 605 دينار أردني.