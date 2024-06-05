هاتف الغلابه رجع تاني.. تعرف على مواصفات ومزايا هاتف شاومي 14

شاومي أعلنت عن هاتفها المتقدم والصغير في الحجم شاومي 14 ” Xiaomi 14 “بمواصفات قوية جدًا، حيث أنه يأتي بشاشة أموليد مقاس 6.36 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، وذلك مع سطوع عالي 3000 شمعة مع استعمال معالج متقدم وقوي Snapdragon 8 Gen 3 مع كاميرا خلفية ثلاثية متميزة للغاية بالتعاون مع لايكا وبطارية بسعة 4610 مللي أمبير تعمل على دعم الشحن السريع بقوة 90 واط.

مواصفات هاتف شاومي 14

هاتف Xiaomi 14 له العديد من الصفات والمميزات التي جعلته الأفضل على الإطلاق، ومواصفاته هي:

هاتف يدعم الاتصال بدون تلامس الـ NFC والانفرا ريد.

إضافة إلى أن الهاتف يدعم شريحتان اتصال من نوع Nano Sim.

يأتي ذلك الهاتف بأبعاد 152.8×71.5×8.2 ملم، وذلك مع وزن 193 أو 188 جرام.

قوة وجودة الخامات المستعملة في الهاتف تأتي من الجلد أو الزجاج مع إطار من الألومنيوم.

ذلك الهاتف مقاوم للماء والغبار، وذلك بشهادة الـ IP68 إلى متر ونصف لمدة قدرها نصف ساعة.

وسائل الحماية والأمان التي يعمل على دعمها الهاتف هي : يدعم ذلك الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة. إضافة إلى أنه كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لتتمكن من فتح الهاتف من خلال الوجه.



مميزات Xiaomi 14