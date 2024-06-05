كارثة كبيرة لو انت منهم.. حالات توقف البطاقة التموينية لاجل غير مسمي.. اعرف الحالات وازاي تقدم اعتراض على وقف البطاقة

هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين عن صرف السلع المدعمة والخبز، والتي تم الإعلان عنها رسميا من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تتضمن هذه الأسباب العديد من الجوانب التي ينبغي على أصحاب البطاقات التموينية أن يكونوا حذرين منها، لتجنب الوقوع فيها وبالتالي تفادي الحذف النهائي من النظام الداعم للتموين.

حالات وقف البطاقة التموينية

تضرر أو تلف الشريحة النحاسية في البطاقة يمكن أن يتسبب في توقف عملية صرف السلع والخبز، مما يجبر حامل البطاقة على طلب بديلة للبطاقة المتضررة من مكتب التموين أو عبر بوابة مصر الرقمية.

سوف يتم إيقاف بطاقة التموين بشكل نهائي إذا لم يتم استخدامها لصرف السلع والخبز لمدة 6 أشهر متتالية، حيث سوف تعتبر الأسرة غير مستحقة للدعم بعد تلك الفترة.

يتم إيقاف بطاقة التموين في حال تم ضبطها مرتين بدون استخدام لدى صاحب المخبز البلدي، مما يؤدي إلى حذفها من سجلات الدعم.

كما يتم إيقاف بطاقة التموين إذا تم ضبطها مرتين بدون استخدام لدى صاحب المحل البقالي، وسوف يتم حذفها أيضا من نظام الدعم.

في حال تجاوز راتب رب الأسرة الشهري مبلغ 9600 جنيه، سيتم استمرار صرف الخبز فقط دون صرف السلع.

خطوات الاعتراض على وقف البطاقة التموينية