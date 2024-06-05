شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين في المملكة العربية السعودية 1445..

ما هي شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين؟ حيث أن التعليم هو القاعدة الأساسية لتنمية وتطوير الأجيال القادمة لذا يعد من الأعباء التي يتحملها المعلمين، ونتيجة لصبرهم وتحملهم لكافة الأعباء يتم إصدار مكافأة لنهاية الخدمة الخاصة بهم ولكن من خلال بعض الشروط الهامة التي تنص عليها المملكة العربية السعودية.

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين

تهدف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين على تقدير جميع المجهودات التي يتم بذلها في تعليم الأجيال وتزويدهم بكافة المعلومات التي تساعدهم في الحياة، لذا يتلقون مكافآت فور التقاعد ولكن يتواجد بعض الشروط الهامة التي يجب أن تتوفر لكي يحصلوا عليها، ومنها:

الانتهاء من سنوات الخدمة المستحقة ليحصل المعلم على مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

إذا تقدم المعلم بطلب لإنهاء الخدمة تبعًا لنظام التقاعد النظامي أو التقاعد المبكر يحصل على مكافأته بشكل كامل.

عند انتهاء عقد المعلمين غير السعوديين يحصلون على المكافأة كاملة.

لا يحق لأي من المعلمين المفصولين الحصول على مكافأة.

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

بالإضافة إلى القوانين التي تضعها المملكة العربية السعودية لتوفير مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين العاملين في القطاع الخاص، توفر بعض الشروط للمعلمين العاملين في القطاع الخاص ليتمكنوا من الحصول على مكافأتهم المالية، وهي تضم الشروط التالية: