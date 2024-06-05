كيفية تغيير رقم الجوال المسجل في أبشر 1445؟… خطوات سهلة عبر رابط ابشر الرسمي

يمكنك الآن تغيير رقم الجوال المسجل في أبشر وفقًا لقرارات وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حيث أتاحت من خلال الخدمات الإلكترونية على منصة أبشر القدرة على تغيير رقم الجوال وتوثيقه بكل سهولة، وغيرها العديد من الخدمات التي يبحث عنها المواطنين.

كيفية تغيير رقم الجوال المسجل في أبشر 1445؟

لكي تتمكن من تغيير رقم الجوال المسجل في وزارة الداخلية يجب عليك اتباع بعض الخطوات التي تتيح لك التغيير من خلال منصة أبشر، ويمكنك أيضًا الحصول على العديد من الخدمات المختلفة بشكل إلكتروني من تجديد جواز السفر القيام بأي من الخدمات الخاصة بالسجل المدني وغيرها الكثير، ومن خطوات تغيير رقم الهاتف التالي:

التوجه إلى منصة أبشر من خلال الرابط التالي.

كذلك قم بتسجيل الدخول من خلال الهاتف الخاص بك.

انقر على قسم الخدمات المتاح ضمن القائمة.

ابحث عن خيار تغيير رقم الهاتف.

تأكد من إدخال رقم الهاتف الجديد الذي ترغب في تغييره في الحقل الخاص به.

كما يجب أن تنقر على أيقونة التأكيد.

في النهاية انقر على زر حفظ، وهكذا تكون قد انتهيت من عملية تسجيل رقمك الجديد.

كيفية التحقق من رقم الجوال المسجل في نظام أبشر؟

بالإضافة إلى إمكانية تغيير رقم الهاتف يمكنك أيضًا التحقق من رقم الجوال من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة على منصة أبشر، كل ما عليك فعله هو الالتزام بتنفيذ الخطوات التالية: