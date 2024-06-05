اعرف الان.. سلم رواتب الضمان الاجتماعي1445 بعد الزيادة .. وزارة الموارد تعلن المفاجأة

مع اقتراب موعد إيداع المعاشات قد أصدرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن زيادات في سلم رواتب الضمان الاجتماعي لمساهمة الدولة في تخفيف الأعباء عليهم ومساعدتهم في تحمل المعيشة المرتفعة.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على توضيح الرواتب الخاصة بالمتقاعدين من خلال إصدار سلم رواتب الضمان الاجتماعي، كذلك يتضمن:

يحصل رب الأسرة على: 1320 ريال سعودي ودعم غذائي 84 ريال سعودي، ودعم كهرباء 72 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من فردين: 1980 ريال سعودي كراتب شهري ودعم غذاء 168 ريال سعودي و 89 ريال كدعم كهرباء.

الأسرة المكونة من ثلاث أفراد: تحصل على 3010 ريال سعودي ودعم غذاء 252 ريال سعودي و 118 ريال دعم كهرباء.

كذلك الأسر المكونة من أربع أفراد: تحصل على 3766 ريال سعودي من راتب أساسي 3300 ريال سعودي ودعم غذاء 366 ريال سعودي ودعم كهرباء 133 ريال سعودي.

الأسر المكونة من خمس أفراد: تحصل على راتب 4546 من 3960 ريال ودعم كهرباء 166 ريال سعودي ودعم غذاء 420 ريال سعودي.

كذلك الأسر المكونة من 6 أفراد: يحصلوا على راتب 5320 ريال من 4620 كراتب أساسي مع دعم غذاء 504 ريال سعودي، ودعم كهرباء 206 ريال سعودي.

الأسر المكونة من سبع أفراد: تحصل على 5834 ريال سعودي من 5000 كراتب أساسي و 246 ريال سعودي دعم كهرباء و 588 ريال كدعم غذاء.

ميعاد إصدار الضمان الاجتماعي

كما يتم صرف الضمان الاجتماعي في شهر يناير من بداية الساعة 12 صباحًا حتى اليوم التالي من شهر يناير في عام 2024 لنتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه تبعًا لنتائج أهلية الضمان الاجتماعي.