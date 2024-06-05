عنوان الشياكة والفخامة.. هاتف Realme Narzo N65 5G من ريلمي لعشاق التصوير..!!

شهدت الإعلان الرسمي من قبل شركة ريلمي عن إطلاق هاتف Realme Narzo N65، الذي يتميز بدعمه لشبكات الجيل الخامس، ويتميز بكونه أول هاتف يعتمد معالج قوي من شركة ميدياتيك، حيث يأتي بمعالج دايمنستي 6300 الاقتصادي المميز، الذي يقدم أداء متوسط وممتاز بالرغم من توفيره بسعر مقبول. يأتي الهاتف بوزن يبلغ 190 جرام وأبعاد 165.6 × 76.1 × 7.9 مم، وفي مقال اليوم سوف نتعرف على مواصفات ومميزات الهاتف الجديد من ريلمي.

مواصفات الهاتف

هاتف Realme يتوفر به إمكانية تركيب شريحتين اتصال 5G، أو يمكنك استخدام شريحة مع بطاقة ذاكرة إضافية.

وهذا الهاتف مصمم ليكون مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف مع شاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة من نوع IPS LCD، والتي تتميز بسطوع يصل إلى 625 شمعة، مما يجعلها مثالية لتجربة مشاهدة مريحة.

تأتي الشاشة بدقة HD+ بحجم 720×1604 بيكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز في الثانية، مما يضمن تجربة استخدام سلسة وممتعة.

وبفضل كثافة بيكسلات 264 بيكسل لكل بوصة، ستحصل على صور واضحة وحية.

مميزات الهاتف