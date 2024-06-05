اطلب الآن البطاقة الذهبية من بريد الجزائر وما هي شروط الحصول عليها

قد أصدرت الهيئة العامة للبريد عن بعض الشروط والطرق اللازمة لطلب البطاقة الذهبية من بريد الجزائر لتسهل على المواطنين الحصول على البطاقة بشكل سريع وسلس، وقد لاقت تلك البطاقة إقبال كبير من قبل مواطني الجزائر منذ صدورها في شهر يناير 2024 حيث تسعى الدولة إلى توفيرها للمواطنين بسرعة فيتم إصدارها بعد التقديم بخمسة أيام فقط لا أكثر.

خطوات الحصول على البطاقة الذهبية من بريد الجزائر

يمكنك الآن الحصول على البطاقة الذهبية من بريد الجزائر وفقًا لإعلان الهيئة العامة للبريد، من خلال اتباع التالي:

زيارة أقرب مكتب لبريد الجزائر.

توفير كافة الوثائق اللازمة لاستخراج البطاقة من جواز السفر وصورة شخصية والهوية الوطنية.

يتواجد نموذج خاص بطلب البطاقة الذهبية يجب ملء النموذج بشكل كامل مع التدقيق في البيانات والمعلومات المطلوبة.

قد يستلزم استخراج البطاقة الذهبية بعض الرسوم، لذا يجب دفعها بالطريقة التي تحددها الهيئة.

بعد الانتهاء من تقديم طلب البطاقة يتم مراجعته وصدورها في خلال 5 أيام.

خدمات البطاقة الذهبية

سعت الجهات المختصة إلى توفير البطاقة الذهبية لتتيح لجميع المواطنين الحاصلين عليها العديد من الخدمات المختلفة والمميزة، حيث تساعد في تنقل المواطنين سواء الإدارية والمالية.

ولا توجد أي عوائق عند استخدام البطاقة الذهبية فيمكنك استخدامها في أي من عمليات السحب والإيداع والتحويل والإطلاع على الرصيد، واستخراج كشف حساب، ودفع الفواتير وغيرها من الخدمات التي تسهل عليك الحياة اليومية، ويمكنك أيضًا الاستفادة من خدمات بريدي نت في حجز تذاكر الطيران وإعادة شحن بطاقة الهاتف.

شروط الحصول على البطاقة الذهبية

لكي تتمكن من تقديم طلب الحصول على البطاقة الذهبية من هيئة البريد يجب أن توفر بعض الشروط الهامة، ومنها: