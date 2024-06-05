دلوقتي شوف نتيجتك .. رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2024

في ظل الترقب والقلق الذي يسود طلاب محافظة المنوفية بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، أكدت وزارة التربية والتعليم على أن النتائج ستكون مبشرة للغاية وتسعد كافة الطلاب، فعلى الرغم من تأخر إعلان النتيجة في هذه المحافظة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، إلا أن الوزارة طمأنت الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدة أن هذا التأخير لا يعني بأي حال من الأحوال وجود مشكلات في عملية التصحيح أو اعتماد النتائج وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بالإعلان عن طريقة الاستعلام عن النتيجة، إضافة إلى المواعيد المتوقعة لظهورها وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل في السطور التالية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية للعام الدراسي 2023-2024

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أن عملية تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية قد اكتملت، وتم رصد الدرجات بعناية ومراجعتها. ويجري حاليًا إعداد الكشوف النهائية للنتيجة، تمهيدًا لعرضها على السيد محافظ المنوفية لاعتمادها، وأوضح المسؤول أنه بمجرد اعتماد النتيجة، سيتم رفعها على البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي بالمحافظة، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عنها بسهولة ووعد وكيل الوزارة بأن نتائج هذا العام ستكون مبشرة وسارة للغاية، مما يُزيل أي قلق أو ترقب لدى الطلاب وأسرهم.ويأتي هذا الإعلان في الوقت المناسب ليطمئن أبناء محافظة المنوفية على مستقبلهم التعليمي، ويمنحهم الثقة في جهود وزارة التربية والتعليم.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية للعام الدراسي 2023-2024، أصبح بإمكان الطلبة والطالبات والأهالي الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، يرجى اتباع الخطوات التالية: