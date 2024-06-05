ظهرت الان.. اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي في العراق.. شوف اسمك الان

يعتبر مدينة بغداد واحدة من المدن العراقية التي تعتمد عليها الطبقة الفقيرة والمحتاجة إلى الدعم الاجتماعي، حيث يستفيد سكانها من برامج الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة. وقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتوضيح الإجراءات اللازمة للاستعلام عن مستحقي الرعاية الاجتماعية في آخر دفعة للمساعدات الاجتماعية في بغداد، وسوف نتعرف على هذه الخطوات في هذا المقال.
الاوراق المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية
- تحتاجين إلى إحضار شهادة وفاة لزوجك في حال كنت سيدة أرملة.
- بالإضافة إلى وثيقة تثبت عدم حصولك على وظيفة حكومية، وشهادة تفيد بعدم امتلاكك لأي سجل تجاري بالاسم الخاص بك.
- ومستند يثبت وجود إعاقة أو مرض مزمن لديك، ويجب أن تكون لديك بطاقة تموين وبطاقة هوية وطنية.
- بالإضافة إلى شهادة غياب دخل شهري ثابت، وإذا كنت امرأة مطلقة، فسوف تحتاجين أيضا إلى وثيقة الطلاق.
الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية
- توجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية، عبر النقر على الرابط المقدم.
- قوم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم يحدد الخيار المتعلق برابط الرعاية الاجتماعية.
- بعد ذلك، يقوم بتحديد محافظة بغداد كموقع.
- يطلب من المواطن اختيار الوجبة التي يرغب في الاستعلام عنها، والتي هي الوجبة الأخيرة.
- يدخل المواطن جميع البيانات المطلوبة بعناية ودقة.
- ثم ينقر على خانة البحث.
- بعد اتمام الخطوات السابقة، تظهر له قائمة تحتوي على جميع أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة في محافظة بغداد بالعراق.
- يقوم المواطن بالبحث في القائمة عن اسمه أو الاسم الذي يرغب في الاستعلام عنه.