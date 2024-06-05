ظهرت الان.. اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي في العراق.. شوف اسمك الان

يعتبر مدينة بغداد واحدة من المدن العراقية التي تعتمد عليها الطبقة الفقيرة والمحتاجة إلى الدعم الاجتماعي، حيث يستفيد سكانها من برامج الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة. وقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتوضيح الإجراءات اللازمة للاستعلام عن مستحقي الرعاية الاجتماعية في آخر دفعة للمساعدات الاجتماعية في بغداد، وسوف نتعرف على هذه الخطوات في هذا المقال.

الاوراق المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية

تحتاجين إلى إحضار شهادة وفاة لزوجك في حال كنت سيدة أرملة. بالإضافة إلى وثيقة تثبت عدم حصولك على وظيفة حكومية، وشهادة تفيد بعدم امتلاكك لأي سجل تجاري بالاسم الخاص بك. ومستند يثبت وجود إعاقة أو مرض مزمن لديك، ويجب أن تكون لديك بطاقة تموين وبطاقة هوية وطنية. بالإضافة إلى شهادة غياب دخل شهري ثابت، وإذا كنت امرأة مطلقة، فسوف تحتاجين أيضا إلى وثيقة الطلاق.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية