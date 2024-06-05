يافرحة ما بعدها فرحة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامه لهذا الشهر وطريقة الاستعلام عن المعاش.. هتعيد على العيال خلاص

ينتظر مواطنون مستحقون للمعاش التكافلي وكرامة بشغف موعد صرف مخصصاتهم المالية لشهر يونيو من عام 2024، حيث يطمحون لاستلام تلك المبالغ قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ليكون بوسعهم تلبية احتياجاتهم الضرورية والاستعداد للاحتفال بالعيد بكل روعة وفخر، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تاريخ الصرف المحدد، الذي سوف يكون في اليوم الخامس عشر من كل شهر، وذلك حسب التقويم الميلادي. وفي سياق متصل، نفت الوزارة صحة الأنباء الرائجة مؤخرا حول افتراض تقديم تاريخ الصرف، وأكدت عدم وجود أي زيادات جديدة في المعاش لشهر يونيو 2024.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه

بفعل البحث المستمر الذي يجريه المواطنون في جمهورية مصر العربية حاليا عن طريقة الاطلاع على قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 202، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش الخاص بالمواطنين من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وللقيام بذلك، يتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار أيقونة معاش تكافل وكرامة.

النقر على الخيار المعني بقيمة المعاش.

إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش.

النقر على كلمة “استعلام” للحصول على البيانات المطلوبة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامه

تشتعل حاليا محركات البحث في مصر بحث عن تفاصيل صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو الحالي، ويتساءل الكثيرون عما إذا كان هناك زيادة مقررة على قيمة المعاش في هذا الشهر، وقد أعلنت الوزارة المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية أنه من المقرر صرف المعاش يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، وهو الموعد الرسمي المحدد لصرف المعاش شهريا وتأتي هذه الزيادة بنسبة 15% على قيمة المعاش، وقد بدأ تطبيقها اعتبارا من شهر مارس الماضي بناء على توجيهات الرئيس العام للبلاد.