استعلم الآن عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 204 بالعراق لعموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية

يزداد البحث بشكل كبير ومتكرر عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق، بالتزامن مع انتهاء الاختبارات خلال الايام القليلة الماضية، فجميع الطلاب يترقبون النتيجة على أحر من الجمر ويعيشون حالة من القلق والتوتر بشأن النتيجة المرتقبة، وتستعد وزارة التربية العراقية لرفع النتيجة عبر موقع الوزارة الرسمي وموقع نتائجنا قبل عيد الأضحى المبارك، وهذا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، ولذلك سوف نتابع معكم أخر المستجدات الخاصة بهذا الأمر فتابعونا.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

من أكثر النتائج التي يهتم الجميع في العراق هي نتائج الصف الثالث متوسط، والتي تعتبر من أكثر النتائج المهمة في مراحل التعليم المختلفة التي يخوضها الطالب طوال مسيرته التعليمية، وحالياً بدء العد التنازلي لظهور النتيجة أمام الجميع لعموم المحافظات العراقية، فقد أعلنت وزارة التربية العراقية أن اعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة ستنتهي قريباً جداً، ومن المتوقع أن تعلن النتيجة خلال الأسبوع المقبل أي قبل عيد الأضحى المبارك، وتستعد الوزارة حالياً من أجل ظهور النتيجة أمام الطلاب الكترونيا، وهذا ليكون من السهل على الطلاب معرفة النتيجة من البيت دون الحاجة للنزول للمدارس.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق

أكدت وزارة التربية العراقية أن نتيجة الصف الثالث المتوسط للدور الأول سيبدأ الإعلان عنها في الأسبوع المقبل، حيث ستظهر كل محافظة على حدا وفقاً لانتهاء من أعمال التصحيح فيها واعتماد النتيجة رسمياً، وإليكم الآن خطوات الاستعلام والتي تتمثل في التالي: