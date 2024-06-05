لغز لأقوياء الملاحظة فقط.. أوجد الدب المختلف في الصورة خلال 25 ثانية فقط

يجب دائمًا أن نستغل أوقات فراغنا في أشياء تعود بالنفع علينا، والألغاز البصرية أفضل الألعاب التي يمكننا ممارستها أثناء أوقات الفراغ لأنها تساعد على تنشيط العقل وتحسين الذاكرة واختبار قوة الملاحظة لدى الصغار والكبار، واليوم نستكمل معكم سلسلة الألغاز البصرية ونقدم لكم لغز جديد ورائع من سلسلة الألغاز التي تتطلب العثور على عنصر مختلف في الصورة، والدب هو العنصر المطلوب العثور عليه في لغز اليوم.

أوجد القطة الدب المختلف في الصورة

في هذا اللغز نقدم لكم صورة، وتحتوي هذه الصورة على الكثير من الدببة المتشابهة، ويوجد دب واحد فقط مختلفة في هذه الصورة، وكل ما عليك في لغز اليوم هو العثور على الدب المختلف خلال 25 ثانيه فقط.

والآن ابحث عن الدب المختلف من خلال الصورة التالية:

جواب اللغز

انتهى الآن الوقت المحدد للعثور على الدب المختلف وهو 25 ثانية.

ها تمكنت من العثور على الدب المختلف أم لا؟

يمكنك إخبارنا بذلك في التعليقات، ويمكنك أيضًا إخبارنا بالمدة التي استغرقتها حتى تتمكن من العثور على الدب المختلف.

وإذا لم تتمكن من العثور على الدب المختلف يمكنك المحاولة مرة أخرى ربما تتمكن من العثور عليه.

والآن سوف نقدم جواب هذا اللغز للأشخاص الذين فشلوا في العثور على الدب المختلف.

ويمكنك رؤية الدب المختلف في العمود الأول من يمين الصورة، وهو الدب الموجود منتصف هذا العمود، وجاء الاختلاف في عين الدب.

وحتى يصبح الأمر أكثر وضوحًا قمنا بتحديد الاختلاف الموجود في الدب بدائرة من خلال الصورة التالية:

والآن وبعد أن انتهينا من هذا اللغز، أخبرنا في التعليقات:

هل كان هذا اللغز ممتع أم لا؟