وفر في استهلاكك من النهارده.. زيادة اسعار شرائح الكهرباء الجديدة.. اعرف التفاصيل والاسعار بقت بكام

بعد فترة من تعديل أسعار الخبز المدعومة، ينتظر المواطنون بفارغ الصبر إعلان وزارة الطاقة والكهرباء عن التعديلات المقررة في أسعار الفواتير الكهربائية لعام 2024، ويتوقع أن تقوم الشركة القابضة للكهرباء في مصر بتنفيذ التعديلات الجديدة في الفواتير الكهربائية اعتبارا من فاتورة شهر يوليو القادم، وسوف يتم تحصيل هذه الفواتير في أغسطس 2024 بعد الموافقة على تطبيق الأسعار الجديدة.

طريقة دفع تكاليف الكهربا

في إطار جهود الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي، تم تنفيذ خطة شاملة تستهدف تيسير الإجراءات للمواطنين، حيث قامت الشركة القابضة للكهرباء بإطلاق رابط إلكتروني يمكن من خلاله أصحاب العدادات التقليدية القديمة الاستعلام عن فواتيرهم وسدادها باستخدام بطاقات الفيزا، وبالنسبة للمواطنين الراغبين في دفع فواتير الكهرباء عبر الإنترنت، يمكنهم القيام بذلك بسهولة من خلال تطبيق انستاباي أو من خلال المحافظ البنكية، حيث وفرت الشركة اتصالا بـ 12 محفظة بنكية يمكن الدفع من خلالها باستخدام بطاقات الفيزا.

اسعار شرائح الكهرباء الجديدة

تم الموافقة من قبل وزارة الطاقة على زيادة تعرفة الكهرباء للفترة من يناير 2024 وحتى نهاية يونيو 2024، الزيادة تتراوح بين 16% و26% لجميع المستخدمين، وتطبق على الشرائح المختلفة كالتالي: