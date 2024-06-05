استعلم الآن عن النتيجة.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2024 الترم الثاني مباشر

يعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وبفضل جهود الطلاب وتحفيزهم للعلم، تبوأت النتائج نتائج مشرفة، حيث بلغت نسبة النجاح 77.85% للطلاب النظاميين والمنازل والوافدين، وعلى صعيد الإعدادية المهنية، بلغت نسبة النجاح 71.20%، مما يعكس التفاني والجدّية التي أظهرها الطلاب خلال هذا الفصل، يشير هذا الإعلان إلى التزام الجهات التعليمية في محافظة أسيوط بتعزيز جودة التعليم ودعم الطلاب في مساراتهم التعليمية.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

وفقًا لوكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط، بلغت نسبة النجاح في نتائج الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة 77.85% للطلاب النظاميين والمنازل، حيث اجتازت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للإعدادية العامة ما يقارب 55,159 طالبًا من إجمالي 70,979 طالبًا مقيدًا، ومن بينهم 6,874 طالبًا من طلاب المدارس الإعدادية المهنية، حيث نجح 5,343 طالبًا بنسبة نجاح تصل إلى 86.84%، وقد سجلت نسبة نجاح الطلاب المكفوفين 50%، ونسبة نجاح الطلاب الصم وضعاف السمع بلغت 77.5%، وأشار الوكيل إلى أنه يتم حاليًا توزيع النتائج على الإدارات التعليمية ليتم إعلانها لجميع الطلاب فور ورودها.

استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

يمكنك الحصول على نتائج الصف الثالث الإعدادي في أسيوط عن طريق موقع الويب للمحافظة واتباع الإجراءات التالية:.

افتح البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط. اختر الخدمات التعليمية من القائمة في أعلى الشاشة. اختر نتيجة الشهادة الإعدادية. ادخل رقم الجلوس. انقر على زر عرض النتيجة. وإن كانت هناك أي مشكلة في موقع المديرية. يمكنك زيارة الصفحة الرسمية بالفيس بوك. الإدارة سوف تقوم بنشر إعلان النتيجة مع رابط لتنزيل درجات PDF على جوجل درايف.

كما يمكنك تحميل النتيجة برابط مباشر عبر موقع نتيجة نت من خلال الضغط هنا.