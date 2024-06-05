خبر مفرح لمستفيدي تكافل وكرامة.. الآن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024 ورابط الاستعلام عنه

يهتم مستفيدي معاش تكافل وكرامة لموعد موعد صرف المعاش الخاص بشهر يونيو 2024، حيث يرغب الجميع في الحصول على المعاش قبل حلول عيد الأضحى المبارك لشراء كل ما يلزمهم للعيد، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعية عن موعد الصرف والذي سيأتي في اليوم الخامس عشر من الشهر الميلادي كل شهر، كما كشفت الوزارة عن عدم حقيقة الأخبار المتداولة مؤخراً حول تقديم موعد الصرف وتطبيق زيادة جديدة في معاش شهر يونيو 2024.

ما هو موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024؟

تشتعل محركات البحث في جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر يونيو الجاري وهل هناك زيادة بالفعل على المعاش، وقد أكدت الوزارة أن المعاش سيتم صرفه يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وهو الموعد المحدد لصرف المعاش شهرياً، كمال سيتم تطبيق زيادة 15% على قيمة المعاش، وتلك الزيادة بدأ تطبيقها من شهر مارس الماضي بعد تعليمات رئيس الجمهورية.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024

من خلال عمليات البحث المتكرر من قبل المواطنين في جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرام لشهر يونيو 202، فقد وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش الخاصة بالمواطن وه1ا من خلال الموقع الرسمي للوزارة، ومن خلال تلك الخطوات يتم الاستعلام: