“سيبك من الفلاتر الطبيعي يكسي” هتبقى شبة الوردة البيضاء طريقة عمل تونر طبيعي هيخلصك من زيوت البشرة الدهنية في الصيف

خطوات العناية بالبشرة تبدأ من التنظيف اليومي والترطيب بمجرد الاستيقاظ صباحاً، حيث يساعد ذلك على تجديد خلايا البشرة والتخلص من آثار الحبوب وتخليص المسام من البكتيريا الضارة، ولذلك يلزم أن يكون كلا من التنظيف والترطيب روتين أساسي في يومك لتوحيد لون بشرتك وتطهيرها بشكل كامل، وذلك ما سنعمل على توضيحه من خلال توفير لكي مجموعة من الوصفات الطبييعية.

تونر الليمون والعسل للبشرة

المكونات:

باكيت شاي أخضر.

ملعقتين من العسل.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

أحضري كوب من الماء المغلي ثم ضعي داخله كيس من الشاي الأخضر ويترك حتى يتغير لون الماء ويصبح ملون.

ثم يضاف معلقتين كبيرتين من العسل النحل ويقلب جيدا ويضاف لهذه الوصفة ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ويترك هذا الخليط حتى يبرد ثم يوضع على البشرة لمدة عشر دقائق من خلال وضع قطرات على قطعة القطن ومسح البشرة وبعدها تغسل بالماء الفاتر.

فوائد الوصفة:

تعمل على تقليل معدل إفراز بشرتك للدهون.

تساهم في إزالة البثور السوداء من على لبشرة.

تقلل من حدة التهابات البشرة أو تورمها.

تساهم في تفتيح البشرة والتخلص من الجلد الميت.

تساعد على التخلص من علامات الأكسدة على بشرتك.

تونر النعناع للبشرة الدهنية

المكونات:

أوراق نعناع طازجة.

ماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

يتم إحضار وعاء ونضفيه أوراق النعناع مع إضافة الماء الساخن.

ثم يترك ليبرد بعد أن يتم تصفية الخليط.

وبعدها نقوم بوضع القليل من مغلي النعناع على قطعة من القطن.

ثم تمرر على البشرة يوميا في الصباح.

فوائد الوصفة: