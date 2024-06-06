“الشفرات الأصلية 💯” أكواد جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas للكمبيوتر والبلايستيشن.. أقوى شفرات

أحمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“الشفرات الأصلية 💯” أكواد جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas للكمبيوتر والبلايستيشن.. أقوى شفرات
أكواد جاتا سان اندرس 2024

للحصول على أكواد جاتا سان اندرس 2024 تابع المقال حتى النهاية، فتُعد لعبة GTA San Andreas من أكثر ألعاب الإثارة التي جذبت الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية نظراً للمميزات التي تنفرد بها اللعبة عن أي لعبة إلكترونية أخرى، فهي تجعل اللاعب في لعبة واقعية وذلك للمساحة التي يحصل عليها اللاعب من المهمات المطلوبة من اللاعب لأدائها، ويسعى الجميع إلى معرفة الأكواد والشفرات الخاصة باللعبة لزيادة المتعة والإثارة بها.

أكواد جاتا سان اندرس 2024 للكمبيوتر

تعد أكواد جاتا سان اندرس 2024 من أكثر المتطلبات التي يبحث عنها محبي الألعاب الإلكترونية وخاصه لعبه GTA التي تشتهر بمحتواها المتميز والمميزات التي تقدمها للاعبين، وتقدم الأكواد والشفرات الخاصة باللعبة العديد من المميزات الهامة للاعب من خلال اضافة حياة للعبة أكثر والوصول الى مراحل متقدمة، وإليكم أهم وأبرز الشفرات:-

أكواد جاتا سان اندرس 2024 للكمبيوتر
أكواد جاتا سان اندرس 2024 للكمبيوتر

أكواد جاتا سان اندرس 2024 للكمبيوتر
أكواد جاتا سان اندرس 2024 للكمبيوتر

أكواد جاتا سان اندرس 2024 للكمبيوتر
أكواد جاتا سان اندرس 2024 للكمبيوتر

أكواد جاتا سان اندرس 2024 للكمبيوتر
أكواد جاتا سان اندرس 2024 للكمبيوتر
  • حزمة أسلحة 1: LXGIWYL.
  • حزمة أسلحة 2: PROFESSIONALSKIT.
  • حزمة أسلحة 3: UZUMYMW.
  • ذخيرة لا نهائية: FULLCLIP.
  • تفعيل 6 نجوم ومطاردة الشرطة: BRINGITON.
  • إزالة النجوم وإلغاء مطاردة الشرطة: AEZAKMI.
  • صحة لا نهائية: BAGUVIX.
  • حد أقصى من معدل الاحترام: WORSHIPME.
  • حد أقصى من قدرتك على التحمل: VKYPQCF.
  • تسريع الحركة: SPEEDITUP.
  • تبطيئ الحركة: SLOWITDOWN.
  • مهاجمة الأشخاص المشاه لك: FOOOXFT.
  • حفلة الشاطئ: LIFESABEACH.
  • محادثة النساء: BEKKNQV.
  • السيارات المخفية: WHEELSONLYPLEASE.
  • فتح جميع إشارات المرور: ZEIIVG.
  • أوكسجين لا نهائي: CVWKXAM.
  • جسم لاعبي الأثقال: BUFFMEUP.
  • قتال محترف بالأسلحة: PROFESSIONALKILLER.
  • قفزة عالية خارقة: KANGAROO.

أكواد جاتا سان اندرس 2024 للبلايستيشن

وإليكم أيضاً مجموعة أكواد جاتا سان اندرس 2024 للبلايستيشن:-

أكواد جاتا سان اندرس 2024 للبلايستيشن
أكواد جاتا سان اندرس 2024 للبلايستيشن

أكواد جاتا سان اندرس 2024 للبلايستيشن
أكواد جاتا سان اندرس 2024 للبلايستيشن

أكواد جاتا سان اندرس 2024 للبلايستيشن
أكواد جاتا سان اندرس 2024 للبلايستيشن
  • تدمير السيارات: R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1.
  • السواقة على المياه: RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2.
  • تسريع الوقت: CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE.
  • قوارب طائرة: R2, CIRCLE, UP, L1, RIGHT, R1, RIGHT, UP, SQUARE, TRIANGLE.
  • درع كامل + صحة لا نهائية + 250,000$: R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP.
  • ذخيرة لا تنتهي: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, DOWN, L1, L1.
  • سيارات بقفزة عالية: TRIANGLE, SQUARE, CIRCLE, CIRCLE, SQUARE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, L2, R1, R2.
  • غيوم في السماء: L2, DOWN, DOWN, LEFT, SQUARE, LEFT, R2, SQUARE, X, R1, L1, L1.
  • حفلة الشاطئ: UP, UP, DOWN, DOWN, SQUARE, CIRCLE, L1, R1, TRIANGLE, DOWN.
  • عواصف رملية: UP, DOWN, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2.
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أحمد

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