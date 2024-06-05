شوف الأردب وصل كام… سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 في مصر

البحث عن سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 يشهد اهتماماً كبيرا من قبل المستهلكين والتجار في مصر حيث يعتبر الأرز الشعير أحد السلع الرئيسية التي تتأثر بتغيرات الأسواق تبرز مصر كدولة رائدة في زراعة الأرز الشعير نظرا لتوافر جميع العوامل الضرورية لنموه بشكل جيد من خلال موقعنا سنقدم لكم معلومات حول أسعار طن الأرز الشعير في مصر وأسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية.

تتمثل أهمية الأرز الشعير في دوره الحيوي كمصدر غذائي رئيسي ومكون أساسي في النظام الغذائي للمصريين يتميز الأرز الشعير بمرونته وقابليته للتخزين مما يجعله سلعة مرغوبة للتجارة والاستهلاك المحلي والتصدير.

سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024

شهد سعر طن الأرز الشعير اليوم استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية للمستهلكين والتجار بعد فترة من التذبذب الكبير الذي شهده السوق مؤخرا تعتمد أسعار الأرز في مصر على عدة عوامل، وتتأثر بالتغيرات في العرض والطلب والظروف الجوية والمناخية، تعد محافظة كفر الشيخ والبحيرة من بين المحافظات الرائدة في إنتاج الأرز في مصر، فيما يتعلق سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 في مصر فقد جاءت كالتالي:

سعر طن الأرز الشعير الرفيع يبلغ 14,600 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير العريض يبلغ 15,600 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يبلغ 23,000 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض العريض يبلغ 24,300 جنيه.

أردب الارز الشعير اليوم

تلك الأسعار تعكس استقرارا نسبيا في السوق بعد فترة من التقلبات وتوفر صورة عامة عن التكلفة الحالية الأرز الشعير في مصر، يعد ذلك معلمة هامة للمستهلكين والتجار لتحديد استراتيجيات الشراء والبيع واتخاذ القرارات الاقتصادية الصائبة تظهر هذه الأسعار أهمية متابعة حركة الأسواق الزراعية والتفاعل مع التحولات في العرض والطلب والأحوال الجوية لضمان استقرار السوق وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.