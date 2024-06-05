هنا لينك مباشر pdf.. تنزيل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي spa.gov.iq وشروط التقديم

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن رابط منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024، فالجميع من مستفيدي الرعاية الاجتماعية يرغبون في معرفة أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، والتي طال انتظارها لفترة طويلة بسبب كثرة الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين الحصول على الدعم، حيث يستفيد من البرنامج أصحاب الدخل المنخفض لتحسين مستوى معيشتهم والتغلب على صعوبات الحياة بسبب الغلاء في العراق، ومن خلال خطوات بسيطة نوضحها لكم في هذا المقال يمكن الاطلاع على كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يمكن لجميع المواطنين المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وهذا من خلال منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، والتي مازالت حتى تلك اللحظة تقوم بمراجعة وفحص كامل للطلبات للتأكد من توافر الشروط في المتقدمين، ومن أجل الاستعلام عليك اتباع الخطوات التالية:

أولى الخطوات هي التوجه إلي منصة مظلتي الإلكترونية.

بعد ذلك التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة الأخير 2024.

اختيار المحافظة الذي ينتمي لها المتقدم.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة من الموقع.

الضغط على كلمة استعلام.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تنزيل حتى يتم تحميل كشوفات الأسماء عبر جهازك.

يمكن بعد ذلك البحث عن اسمك بسهولة من ضمن الكشوفات.

شروط التقديم للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل العراقية الشروط التي قامت بوضعها للراغبين في التقديم للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية، وتلك الشروط تشمل التالي: