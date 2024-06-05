مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 163 dailymotion ديلي موشن فيديو لاروزا- برستيج شوف مواعيد الحلقة وهل أروهان يتزوج بهولوفيرا

استطاعت الدرامات التركية جذب انتباه العديد من المتابعين من مختلف الدول العربية بالإضافة إلى أنها تغلبت على جميع الأعمال الأجنبية وحصلت على شهرة كبيرة، ومن ضمن المسلسلات التي نالت اهتمام كبير من قبل المتابعين هي المسلسلات التاريخية خاصة مسلسل المؤسس عثمان الذي تمكن من عرض تاريخ الدولة العثمانية بشكل دقيق وشيق مع إيضاح كافة العوامل التي مرت بها الدولة في تلك الفترة التاريخية.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 163

يعد مسلسل المؤسس عثمان أقرب المسلسلات التركية إلى قلوب المتابعين في الوطن العربي، وقد حرصت القنوات على إيضاح جميع مواعيد هذا المسلسل نظرًا لرغبة المتابعين في معرفتها وهي على النحو الآتي:

قناة ATV التركية: يتم عرض أجدد حلقات المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشر مساءا بتوقيت تركيا على قناة (ATV) التركية.

قناة الفجر الجزائرية: تعرض الحلقات مدبلجة يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وتركيا.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

توجد بعض القنوات التي تقوم بعرض جميع الحلقات الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان فور صدورها، وتتمثل تلك القنوات في الآتي:

قناة الفجر الجزائرية (نايل سات):

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معدل الاستقطاب: افقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة الفجر الجزائرية (عرب سات):

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11034.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 5000.

قناة atv التركية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10769.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

طريقة تنزيل القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

قد يعاني بعض الأفراد من عدة صعوبات خلال تنزيل القنوات على الريسيفر الخاص بهم، ولذلك إليك أبسط خطوات تنزيل القنوات:

الخطوة الأولى: قم بالضغط على زر Menu من الريموت كنترول حتى تظهر أمامك القائمة على التلفاز.

الخطوة الثانية: وبعد ذلك قم بالبحث عن خيار (تعديل القنوات) ثم إضافة تردد جديد.

الخطوة الثالثة: وبعد تلك الخطوة ستظهر أمامك قائمة البيانات قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة واضغط على زر (OK).

الخطوة الرابعة: وأخيرًا ستبدأ القنوات في النزول حتى تتمكن من مشاهدة المسلسل.

ملحوظة: إذا أردت الوصول إلى القنوات التي تم تنزيلها بشكل سريع احرص على تحديث قائمة القنوات على الريسيفر الخاصة بك.