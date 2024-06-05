“الهيبة والعظمــة هتاخد من كام%” توقعات تنسيق الثانوية العسكرية 2024 بعد الاعدادية وشروط التقديم – البديل

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي عن تنسيق الثانوية العسكرية لعام 2024، حيث يرغب الكثير منهم في الالتحاق بوظائف في المجال العسكري، وهناك شروط خاصة يجب توافرها حتى يستطيع الطلاب الالتحاق بمدارس الثانوية العسكرية وهناك أوراق هامة يجب تقديمها من أجل القبول في المدرسة ولقد قامت وزارة الدفاع بالإعلان عن تنسيق المحافظات.

شروط القبول في مدارس الثانوية العسكرية 2024

هناك العديد من الشروط التي وضعتها وزارة الدفاع من أجل الالتحاق بمدارس الثانوية العسكرية لعام ٢٠٢٤، وتتمثل تلك الشروط فيما يأتي:

يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية.

يجب أن يكون الوالدين مصريين.

أن لا يقل عمر الطالب عن 14 عام ولا يزيد عن 17 عام.

أن يقوم الطالب باجتياز جميع الاختبارات اللازمة.

أن يتم تقديم جميع الأوراق المطلوبة والتي تثبت سلوك الطالب.

أن يجتاز الطالب الاختبارات البدنية.

يجب أن يكون طول ووزن الطالب مناسب.

الاوراق المطلوبة للقبول في مدارس الثانوية العسكرية 2024

هناك العديد من الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل القبول في مدارس الثانوية العسكرية لعام 2024، وتتمثل فيما يأتي:

شهادة ميلاد الطالب.

بيان نجاح ويجب أن يكون معتمد من الإدارة التعليمية.

8 صور للطالب بحجم 4×6.

صورتين من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالوالدين.

صحيفة الحالة الجنائية خاصة بالأب.

صور من الحالة الوظيفية للأب.

قيد عائلي يتم جلبه من مصلحة الأحوال المدنية.

2 وثيقة تعارف.

2 صورة ملونة للطالب.

سوف يتم فتح باب التقديم في مدارس الثانوية العسكرية بعد أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات.

تنسيق الثانوية العسكرية 2024

يرغب الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في معرفة تنسيق الثانوية العسكرية لعام ٢٠٢٤، وقامت وزارة الدفاع بالإعلان عن التنسيق ويتمثل فيما يأتي: