شوف مجموعة هيروق عليك..تنسيق الثانوية العسكرية 2024 بعد الاعدادية

يتطلع الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي إلى الالتحاق بمدارس الثانوية العسكرية لعام 2024، حيث إنها من المدارس المميزة والتي لها فرص مميزة للغاية في الالتحاق بالكليات الحربية، ويتم التقديم في المدارس الثانوية العسكرية بعد أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية وهناك تنسيق خاص بتلك المدارس ويجب أن يحصل عليه الطالب من أجل التقديم في تلك المدارس.

تنسيق الثانوية العسكرية 2024

يوجد لكل محافظة من المحافظات تنسيق خاص به ويجب أن يحصل الطلاب على الدرجات المحددة من المجموع الكلي من أجل التقديم في مدارس الثانوية العسكرية، وجاء تنسيق الثانوية العسكرية كالآتي:

محافظة كفر الشيخ: يتم دخول المدارس من 220 درجة.

محافظة شمال سيناء: يتم دخول المدارس من 230 درجة.

محافظة الشرقية: يتم دخول المدارس من 228 درجة.

محافظة المينا: يتم دخول المدارس من 21 درجة.

محافظة القليوبية: يتم دخول المدارس من 215 درجة.

محافظة السويس: يتم دخول المدارس من 222 درجة.

محافظة المنوفية: يتم دخول المدارس من 223 درجة.

محافظة الفيوم: يتم دخول المدارس من 218 درجة.

محافظة جنوب سيناء: يتم دخول المدارس من 225 درجة.

مميزات مدارس الثانوية العسكرية

تتميز مدارس الثانوية العسكرية بالكثير من المميزات التي تجعلها خيار أساسي للكثير من الطلاب والطالبات، وتتمثل تلك المميزات فيما يأتي:

تعد المدارس الثانوية العسكرية هي المرحلة الأولى والأساسية حتى يدخل الطلاب والطالبات الكليات العسكرية والمعاهد التابعة لوزارة الدفاع المصرية.

تتميز المدارس الثانوية العسكرية بوجود الكثير من التخصصات في الكليات بها مثل العلوم والطب والهندسة ويستطيع الطلاب الاختيار من جميع تلك التخصصات.

يكون لطلاب وطالبات المدارس الثانوية العسكرية أولوية في دخول الكليات الحربية وذلك يستطيعون الحصول على وظائف في الدفاع.

يستطيع طلاب وطالبات المدارس الثانوية العسكرية الحصول على درجات إضافية وتلك الدرجات تساعدهم على دخول الكليات العسكرية والالتحاق بالوظائف في الدفاع.

شروط القبول في المدارس العسكرية الثانوية

هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم في مدارس الثانوية العسكرية، وتتمثل فيما يأتي: