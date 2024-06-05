يعرض اليوم .. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة 163 مترجمة على قناة Atv التركية والفجر الجزائرية

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة 163 مترجمة يرغب الكثير من عشاق هذا العمل التاريخي في التعرف على مواعيد عرضه، واستطاع هذا المسلسل أن يحافظ على نجاحه منذ عرض أول حلقاته في سنة 2019، وتمكن من تحقيق نسب مشاهدات قياسية، وذلك بسبب متابعة ملايين الجماهير من كل البلاد العربية، ونوضح المزيد من المعلومات عن مواعيد عرضه والقنوات التي توفر حلقاته في السطور التالية.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة 163 مترجمة

يبحث الكثير من المتابعين عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة 163 مترجمة حيث سيتم عرضها اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو على قناة إي تي في تركيا عند تمام الساعة الثامنة مساء وتصل مدة الحلقة إلى ساعتين، ويمكن للناطقين باللغة العربية متابعة الحلقة عند تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل من خلال موقع قصة عشق، كما توفر قناة الفجر الحلقات بالترجمة العربية وقناة الصعايدة الحلقات في يوم الخميس.

وتعرض أعادة حلقات الموسم الخامس من هذا المسلسل على شاشة قناة الفجر في يوم الجمعة عند تمام الساعة 2:00 ظهرًا، ويمكنك مشاهدة حلقاته أيضًا من خلال قناة مصر أم الدنيا أو قناة اليرموك الأردنية وقناة الصعايدة في يوم الخميس عند تمام الساعة 11:00 مساء.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 163

يمكنك متابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة 163 مترجمة على الكثير من المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية، ونوضح في السطور التالية ترددات أشهر القنوات التي تقوم بعرض حلقات المسلسل سواء باللغة التركية أو بالترجمة للغة العربية وهي كالتالي:

تردد atv التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 10769.

تردد قناة الصعايدة