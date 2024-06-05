استعلم من هنا moed.gov.sy.. خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا برقم الاكتتاب 2024 وموعد الاعلان عن النتائج

lekaa تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
استعلم من هنا moed.gov.sy.. خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا برقم الاكتتاب 2024 وموعد الاعلان عن النتائج
نتائج الصف التاسع سوريا

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في هذه الفترة عن نتائج الصف التاسع سوريا برقم الاكتتاب 2024، خاصة بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الفصل الدراسي الثاني في سوريا، وقد أعلنت وزارة التعليم السورية أنه سيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات واعتمادها بشكل رسمي، كما أشارت الوزارة إلى أنها ستوفر رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن النتائج، بهدف تسهيل العملية على الطلاب وتوفير الوقت والجهد، ومنع التكدس في المدارس.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا برقم الاكتتاب 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا برقم الاكتتاب 2024:

  • افتح متصفح الإنترنت على هاتفك الجوال وانتقل إلى موقع وزارة التربية السورية.
  • ثم بعد الوصول إلى الصفحة الرئيسية للموقع، انتقل إلى قائمة نتائج الامتحانات وانقر عليها.
  • بعد ذلك اختر الخدمة المطلوبة، وهي في هذه الحالة “نتائج الصف التاسع”.
  • ثم حدد المحافظة التي أجرى فيها الطالب الاختبارات.
  • بعد ذلك أدخل معلومات الطالب مثل الاسم ورقم الاكتتاب.
  • ثم انقر على زر “عرض النتيجة”، وستظهر جميع تفاصيل النتيجة الخاصة بالطالب على الشاشة.
نتائج الصف التاسع سوريا
نتائج الصف التاسع سوريا

موعد الإعلان عن نتائج التاسع سوريا

عند اكتمال عمليات التصحيح والمراجعة، سيتم الإعلان عن نتائج الصف التاسع في سوريا، تسعى وزارة التربية السورية إلى توفير الراحة واليسر للطلاب والطالبات، حيث سيتمكنون من الوصول إلى النتائج بسهولة عبر الرابط الإلكتروني الذي تقدمه الوزارة، دون الحاجة لبذل الكثير من الجهد.

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