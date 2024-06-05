بالاسماء والكشوفات.. رابط استخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة جميع المحافظات بالاسم

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة ستقوم وزارة العمل العراقية بتوفير رابط مخصص يساعد المواطنين في الاستعلام عنها، حيث ترتفع معدلات البحث عن المستفيدين بالوجبة الأخيرة من هذا البرنامج، وتحرص الوزارة على مراجعة الطلبات المقدمة بدقة حتى تتأكد من توفير الوجبة للفئات المستحقة ويتم صرف هذه المنح من أجل مساعدة الأسر الفقيرة ماديًا والتغلب على الصعوبات الاقتصادية، ونوضح المزيد من التفاصيل فيما يلي.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

يستطيع جميع المواطنين بالعراق الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، للتعرف على المستفيدين من دعم هذا البرنامج، عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية واتباع هذه الخطوات البسيطة:

في البداية يجب زيارة منصة مظلتي الالكترونية.

سجل اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعدها اضغط على زر الرعاية الاجتماعية.

حدد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

سجل بيانات صاحب الطلب والاسم والمحافظة ورقم الهوية.

انقر على زر البحث.

بعدها قم بتنزيل الكشوف بصيغة pdf.

ابحث بداخل الكشف عن اسم المتقدم.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وقد حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، حتى تتأكد من إيصال المساعدات للفئات المستهدفة وجميع الأسر المحتاجة في العراق والتي تحتاج الدعم، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: