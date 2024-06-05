شـــنو الخيال-فانتازيا مثيرة شــكو تحميل جراند ثفت اوتو 150 ميغا على موبالك

بعد إطلاق لعبة جراند ثفت اوتو Grand Theft Auto V على المواقع الإلكترونية وقيام محبي الألعاب الإلكترونية بتجربتها وتسجيل الدخول إليها تمكنت اللعبة من نيل محبة مجموعة كبيرة من اللاعبين حول العالم في فترة قصيرة من إطلاقها، ونظرا للتجربة الممتعة والمختلفة التي يخوضها اللاعبين من خلال تلك اللعبة فقد أراد عدد كبير من الأشخاص خاصة الشباب معرفة جميع الطرق والخطوات التي تساعد على تحميل تلك اللعبة.

متطلبات تحميل لعبة جراند ثفت اوتو على الكمبيوتر

تأكد من وجود المتطلبات الآتية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إذا أردت النجاح في تشغيل اللعبة:

معالج intel core 2 quad q6600 أو معالج AMD Phenom 9850 Quad-Core بسرعة 2.5 جيجاهرتز.

كارت الشاشة NVIDIA GeForce 9800 GT 1’B أو AMD Radeon HD 4870 1GB.

رامات بحجم 4 جيجابايت على الأقل.

مساحة التخزين 65 جيجابايت.

نظام التشغيل ويندوز 8 أو 8.1 أو ويندوز 7.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت اوتو على الكمبيوتر

ستحتاج إلى البحث عن موقع لعبة جراند ثفت اوتو الرسمي على شبكة الإنترنت.

وبعد ذلك قم بالدخول إليه وابحث عن خيار (تنزيل اللعبة) الموجود في الصفحة الرئيسية للموقع.

وفي تلك الخطوة يجب عليك أن تقرأ جميع الأحكام والشروط التي ستظهر أمامك.

ثم اضغط على خيار تنزيل وستبدأ عملية التنزيل.

انتظر قليلا حتى تنتهي عملية التنزيل وسيتم تثبيت اللعبة على جهازك.

خطوات تحميل لعبة جراند ثفت اوتو على الأندرويد

من خلال خطوات بسيطة يمكنك النجاح في تحميل لعبة جراند ثفت اوتو على هاتفك الجوال، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي: