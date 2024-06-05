استعلم عن الأسماء الجديدة pdf .. رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع مظلتي

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يبحث عنه الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على دعم هذا البرنامج، حيث تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذا البرنامج من أجل توفير الدعم للأشخاص الفقراء والمحتاجين بالمجتمع من أجل تحسين مستوى معيشتهم ومنحهم حياة كريمة، في السطور التالية نوضح خطوات الاستعلام عن المستحقين لدعم هذا البرنامج كما نوضح الفئات التي يستهدفها.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بالإعلان عن توفير رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وذلك من خلال منصة مظلتي الرسمية وهي منصة تابعة للوزارة تقدم خدمة الاستعلام عن المستحقين بشكل مجاني، ويمكن الاستعلام من خلالها عبر اتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بالذهاب إلى منصة مظلتي.

سجل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم ورقم المرور.

ثم حدد بوابة الخدمات الإلكترونية.

اختر الاستعلام عن المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية.

اكتب الوجبة التي ترد الاستعلام عنها.

سجل بيانات المتقدم والمحافظة التابع لها.

وفي النهاية اختار كلمه الاستعلام.

انتظر ثواني حتى تظهر أمامك وشاهد المقبولين للحصول على دعم الوجبة الاخيرة.

الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

بعد أن وضحنا رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وخطوات الاستعلام عن طريق منصة مظلتي، يجب أن نوضح أن الحكومة العراقية حددت فئات ضعيفة بالمجتمع هي التي يستهدفها دعم هذا البرنامج حتى يساعد على التخفيف من معاناتهم والحد من المشاكل الاقتصادية التي يواجهونها من خلال تقديم منح مالية، ومن أهم الفئات التي يقدم اليها دعم هذا البرنامج ما يلي: