“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط 2024 ترم ثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر assiutt.wixsite.com

انتظار وترقب كبير من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور لظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط 2024 الترم الثاني بفارغ الصبر، وذلك حيث كان الطلاب قد أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2023 منذ عدة أسابيع قليلة ومنذ حينها وهم يرغبون ويبحثون عن موعد ظهور النتائج، وأخيراً جاء الوقت المنتظر وتم اعتماد النتيجة رسمياً من جانب السيد المحافظ.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط 2024

اعتمد اللواء عصام سعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط 2024 اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024 بشكل رسمي بنسبة نجاح 77.85% وتلك نسبة النجاح العام للطلاب في المدارس والمنازل، كما تم الإعلان أيضاً عن أسماء أوائل الشهادة الاعدادية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة في المحافظة وجاءت الأسماء على النحو الآتي:-

الأول: كانزي عمرو عبدالرحمن زكي – مدرسة جميل أبو عقرب الرسمية للغات – إدارة أبو تيج. الثاني: ماريان سعيد بدر فهمي – مدرسة الإيمان الإعدادية بنات – إدارة البداري. الثالث: عبدالرحمن عصمت عبدالرحمن علام – مدرسة ممتاز نصار للغات – إدارة البداري. الرابع: أحمد عصام أحمد محمد – فصول الإعدادية الملحقة بمدرسة الجهاد الإعدادية – إدارة البداري. الخامس: محمد أمير محمد أبو الغيط – دار الكوثر الإعدادية الإسلامية الخاصة – إدارة الفتح. السادس: رنا هيثم عبدالعزيز صبرة – مدرسة ناصر الإعدادية الخاصة – إدارة ديروط. السابع: محمد رفعت عبدالحميد محمد- مدرسة الشيخ شهيب عبدالناصر للتعليم الأساسي – إدارة ديروط. الثامن: مورين إيهاب ميخائيل شحاتة – مدرسة الشهيد أحمد عبدالباقي الإعدادية بنات – إدارة ديروط. التاسع: بيشوي أسامة فانوس عزيز- مدرسة صدفا الإعدادية بنين – إدارة صدفا. العاشر: سارة عزت بولس تادرس – مدرسة بويط للتعليم الأساسي – إدارة ساحل سليم.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط الترم الثاني 2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط 2024 الترم الثاني خلال الساعات القليلة القادمة فور الانتهاء من رفع النتائج رسمياً وذلك من خلال الخطوات البسيطة التالية:-