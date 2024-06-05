هنا LiNK نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الازهر الشريف .azhar.eg

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف من أكثر المواضيع التي تتصدر اهتمام الجميع في الوقت الحالي، بالتزامن مع اقتراب الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري، حيث أعلنت مشيخة الأزهر الشريف اقتراب الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة في كافة المعاهد الأزهرية المختلفة على مستوى الجمهورية، ونظراً لاهتمام الجميع بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة وسنوافيكم المزيد من التفاصيل في هذه السطور التالية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024

خلال الساعات القليلة المقبلة ستعلن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، فقد أعلنت مشيخة الأزهر الشريف أن النتيجة ستعلن إلكترونيا أمان الطلاب حتى يكون من السهل معرفة نتيجتهم من البيت، وتلك الخدمة ستكون متاحة بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيجة من قبل مشيخة الأزهر الشريف.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

بعد انتهاء طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي الأزهري من اختباراتهم في 22 مايو 2024 على الفور بدأت عمليات التصحيح في كافة المحافظات، مما جعل الطلاب يبحثون بكثرة عن رابط بوابة الأزهر الشريف لاستعلام النتيجة التي ستكون متاحة أمام الجميع خلال الساعات المقبلة، وخطوات الاستعلام تتمثل في التالي: