لينك results.mlazemna.com نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول بالعراق عبر موقع وزارة التربية ونتائجنا

لينك نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها من قبل الطلاب وأولياء أمورهم على كافة المحافظات العراقية، لذا وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية طرق رسمية يتم من خلالها الاستعلام عن النتيجة، بهدف المساهمة في توفير الوقت والجهد على الطلاب.

لينك نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

وزارة التعليم العراقية أطلقت منصة إلكترونية يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تيسير الأمور على الطلاب، علاوة على ذلك فإنها تريد أن تساعد الطلاب على التعامل مع أساليب التكنولوجيا الحديثة التي تشهد كل يوم تطور كبير، وهذه هي طريقة الاستعلام:

توجه الطالب مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

أو اللجوء إلى موقع نتائجنا.

على الشخص المستعلم تحديد المحافظة التي يعيش بها.

تحديد المرحلة والسنة الدراسية الموجودة بها الطالب.

إدخال باقي المعلومات بشكل صحيح في الحقول المخصصة لذلك.

انقر على أيقونة”بحث”.

حيث في حالة ظهور النتائج ستجد الدرجات التي حصلت عليها، ويوجد أيضًا قائمة يمكنك تحميلها والاطلاع على نتيجتك من خلالها.

نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق

يرغب جميع الطلاب في معرفة موعد ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 على الرغم أن الامتحانات قد بدأت يوم 21 من شهر يناير الجاري في جميع المحافظات إلا أن الطلاب يبحثون عن النتيجة، لذلك خرج بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ببعض التصريحات التي من بينها أن عمليات تصحيح أوراق الطلاب تتم بشكل يومي وعلى درجة عالية من الشفافية والنزاهة.

وأوضح أيضًا المصدر المسؤول في الوزارة أن في حالة وجد أي طالب أن الدرجات التي حصل عليها أقل من أدائه في الامتحانات يمكنه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحصول على حقه، وأضاف أن كافة الطلاب سيحصلون على حقوقهم كاملة دون أي ظلم.