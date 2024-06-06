مصر vs بوركينا فاسو: تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباريات تصفيات كاس العالم

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية، وهى القناة التي تعرض جميع المباريات الهامة التي تقام على الأراضي المصري حتى لو كانت مملوكة حصريا للبعض شبكات قنوات الرياضية المشفرة ، وذلك لأنة من حق الدول المضيفة إلي أي بطولة أو مباراة مقامة على ارضيها أن تنقل عبر قنواتها الأرضية ،لهذا سوف تنقل قناة أون تايم بترددها الأرضي مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كاس العالم 224 والذي يقام في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك ، تقام مباراة مصر وبروكينا فاسو على ستاد القاهرة يوم الخميس 6 يونيو وتنقل عبر تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

تعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت هي القنوات الرياضية الأولي في مصر والتى من خلالها يتم عرض أقوي البطولات الرياضة ومنها الدوري المصري الممتاز في كافة الألعاب الرياضية الجماعية سواء كرة القدم أو السلة او كرة اليد أو كرة الطائرة ، وبالإضافة إلي أن القناة نتقل كافة مباريات منتخب مصر في جميع الألعاب الرياضية ، والتصفيات النهائية للبطولات وأيضا المباريات الودية ، وسوف يواجه المنتخب المصري في يوم الخميس الموافق 6 يونيو منتخب بروكينا فاسو في الجولة الثالثة من المجموعة الأول ، والتي يتصدر منتخب مصر برصيد 6 نقاط بعد الفوز بأول جولتين له ، والذي يطمح في تعزز صدارة المجموعة بالفوز بمباراة الجولة الثالثة المقبلة ، كى يكون تسع نقاط ، وسوف تذاع المباراة على تردد أون تايم سبورت الأرضية وعلى قنوات بى ان سبورت المشفرة.

القنوات الناقلة مباراة مصر وبوركينا فاسو

يوفر تنطلق مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو يوم الخميس السادس من يونيو في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وفى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت جبى وذاع على شبكة قنوات بى ان سبورت المشفرة وعلى قناة أون تايم سبورت الأرضية على إشارتها التالية: