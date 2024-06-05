شوف اسمك في المشمولين الوجبة 7 ؟؟ .. منصة مظلتي اسماء الوجبة الاخيرة 2024 المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf

منصة مظلتي اسماء الوجبة السابعة 2024 هي موقع رسمي تابع لوزارة العمل العراقية، يتم من خلالها الإعلان عن المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية، وهو برنامج يقدم مساعدته للفئات الفقيرة والمحتاجة بالمجتمع من أجل تحسين مستوى معيشتهم والحد من الأزمات الاقتصادية التي يواجهونها، ونعرفكم على رابط وخطوات الاستعلام من خلال هذه المنصة، كما نوضح الشروط الأساسية اللازم توافرها للحصول على مساعدات برنامج الرعاية الاجتماعية في السطور التالية.

منصة مظلتي اسماء الوجبة السابعة 2024

من خلال منصة مظلتي اسماء الوجبة السابعة 2024 يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن المستفيدين من وجبات برنامج الرعاية الاجتماعية، وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات البسيطة:

قم بالولوج إلى منصة مظلتي عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم انقر على بوابة الخدمات الإلكترونية.

اختر أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

ثم سجل المحافظة التابع لها المتقدم.

سجل البيانات المطلوبة في الأماكن الخاصة بها.

انقر على كلمة الاستعلام.

انتظر لحظات حتى تظهر كشوف المشمولين بالرعاية.

شروط الوجبة السابعة برنامج الرعاية الاجتماعية

بصدد حديثنا عن منصة مظلتي اسماء الوجبة السابعة 2024 يجب أن نوضح الشروط اللازم توافرها في الأشخاص المستفيدين لتلقي مساعدات هذا البرنامج، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: