شاهد مؤسس الدولة العثمانية… مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 مترجمة قصة عشق

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 ينتظرها بشغف الكثير من عشاق ومتابعي هذا العمل التاريخي بشكل دائم، تعرض الحلقة في موعدها الرسمي المحدد وهو يوم الأربعاء من كل أسبوع يتوقع أن تشهد هذه الحلقة العديد من الأحداث الهامة التي ستلفت انتباه الجمهور.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163

يُعرض مسلسل “قيامة عثمان” على قناة ATV التركية، والتي تبث عبر معظم الأقمار الصناعية المتاحة، يُعتبر هذا المسلسل استمرارًا للنجاح الذي حققه مسلسل “قيامة أرطغرل”، الذي استمر لخمس مواسم ونال إعجابًا واسعًا من الجمهور.

في الحلقة السابقة، نجح البطل في كشف الأعداء والانتقام منهم وإنقاذ حياته، ويتوقع أن يتجدد التوتر والصراع في الحرب القادمة في الحلقة 163 يترقب الجمهور بشغف ما سيحدث في الأحداث القادمة من هذا المسلسل التاريخي المشوق، الذي يحمل في طياته مزيجًا من الإثارة والتشويق والدراما.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 مترجمة

يتوفر مسلسل “قيامة عثمان” للمشاهدة على عدة قنوات، ويمكن استقبالها عبر الترددات التالية:

تردد قناة ATV التركية على نايل سات

التردد: 10796.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ATV التركية على عرب سات

التردد: 12692.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

التردد عبر النايل سات:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

يمكن للمشاهدين الإستمتاع ب مسلسل قيامة عثمان عبر هذه القنوات المتاحة على الترددات المذكورة أعلاه.