925,000 دينار ايداع فوري مصرف الرافدين لهؤلاء فقط .. أخبــار حلوة من وزارة المالية “حظك لو منهم!”

أنباء سارة تزف شوارع العراق بسبب صرف الزيادة المقررة على رواتب المتقاعدين والتي تبلغ قيمتها 925,000 دينار مصرف الرافدين، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة لمواطنيها في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها جميع البلاد، كما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال اجتماعها الأخير عن زيادة الحد الأدني للأجور ليصل إلى 700 ألف دينار عراقي لكل متقاعد، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

925,000 دينار مصرف الرافدين

بزيادة تصل إلى 925,000 دينار مصرف الرافدين أقرتها الحكومة العراقية للمتقاعدين، ننقل لكم سلم رواتب المتقاعدين الجديد والذي يكون بالشكل التالي:

زيادة 100 ألف دينار عراقي للموظف الذي كان يحصل على 500 ألف دينار، ليصل راتبه إلى 600 ألف دينار، وبعد الاجتماع الذي تم عقده يوم الخميس الماضي، سيصل راتبه إلى 700 ألف دينار عراقي ليكون هذا هو الحد الأدنى للأجور كما تم تقريره في الاجتماع.

يحصل الموظف على 800 ألف دينار عراقي بدلا من 700 ألف دينار.

كما يحصل الموظف على 900 ألف دينار عراقي بدلا من 800 ألف دينار.

وأخيراً يحصل الموظف على مليون دينار عراقي بعد الزيادة الجديدة بدلا من 900 ألف دينار عراقي.

طريقة الاستعلام عن الزيادة الجديدة في سلم رواتب المتقاعدين

بعد التعرف على الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة العراقية والتي يبلغ مقدارها 925,000 دينار مصرف الرافدين، نوضح لكم طريقة الاستعلام عن هذه الزيادة من خلال الدخول على رابط وزارة المالية واتباع الخطوات التالية: