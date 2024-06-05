“NEW LINK’ نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

يس خالد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“NEW LINK’ نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا
نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024

يبحث عدد كبير من طلبة وطالبات العراق عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عموم المحافظات، والتي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية صباح اليوم عبر الموقع الرسمي لها أو على موقع نتائجنا تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عموم المحافظات وإليكم الخطوات …..

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عموم المحافظات

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية أن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عموم المحافظات أصبحت متاحة أمام الطلاب في عموم المحافظات العراقية، تسهيلاً على الكثير من الطلاب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتجنب الذهاب إلى المدارس والتعرض للإزدحام والتكدس، وأضاف المصدر إلى أن نسب نجاح طلاب السادس الابتدائي الترم الأول 2024 تخطت نسب العام الماضي، وأشار إلى أن الطلاب يمكنهم الإطلاع عن النتائج بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات الآتية:

رابط استخراج نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2024

وتسهيلاً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور فقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2024 ، والذي يمكنكم استخراجها بعد إتباع الخطوات التالية:

  • زبارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية على الإنترنت.
  • أو زيارة موقع نتائجنا.
  • اختر المحافظة التابع لها الطالب .
  • ثم ادخل الرقم الإمتحاني للطالب .
  • واضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.
  • سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب على الفور.
  • أما إذا تعثر استخراج النتيجة فيرجى التواصل مع إدارة المدرسة التابع لها الطالب .
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معلومات الكاتب
يس خالد

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