(مبرووووك عليكوا)هـــنا بوابة الازهر تعلن صدور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية خلال ســـعات

لقد تزايدت عمليات البحث عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني بالاسم وذلك بعد إنتهاء الطلاب من الامتحانات في يوم الأربعاء الماضي الموافق 22/5/2024 وهذه الشهادة لها أهمية كبيرة لما تحمله من خلال نتيجة هذه الشهادة، حيث يتم تحديد المستقبل الدراسي للطالب مع العلم بأن لم يتم إعلان هذه النتيجة في الوقت الحالي بل اكتفوا فقط بإعلان انتهاء تصحيح الاوراق، ولذلك خصصنا لكم رابط هذه النتيجة وكل المعلومات المتعلقة به نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية بالاسم ورقم الجلوس

يمكنك استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية الفصل الثاني بالاسم ورقم الجلوس فقط، وإليكم خطوات استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الثاني بالاسم والتي تتمثل في الآتي:

افتح بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية عن طريق محرك البحث جوجل.

ثم اختر من بين الخيارات “نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024”.

كما يجب من اختيار الصف الدراسي وهو (الشهادة الإعدادية).

وقم بادخال جميع البيانات المطلوبة كالاسم بالكامل ويجب تحديد مكان الإقامة ورقم الجلوس.

كما ينبغي عليك التأكد من البيانات التي أدخلتها في اماكنها المخصص لذلك.

وبعدها قم بالضغط على زر “الاستعلام”.

وفي النهاية سوف يتم ظهور نتيجة الاسم الذي ادخلته مباشرة.

تنسيق الثانوية الأزهرية بعد نتيجة 3 اعدادي

تختلف طبيعة تنسيق الثانوية الأزهرية من عام لآخر حسب معدلات النتاج التي يحصل عليها الطلاب في جميع المحافظات بالشهادة الإعدادية الأزهرية، ومن الجدير بالذكر أن من المتوقع ارتفاع نسب التنسيق خلال ذلك العام للتعليم الأزهري حيث وصلت نسبة النجاح للمبصرين إلى 98.70% بينما وصلت نسبة الناجحين من المكفوفين إلى 99.48%.