ثبتها عشان تتفرج.. تردد قناة تونس الرياضية 2024 الناقلة لتصفيات كأس العالم بدون تشفير

تردد قناة تونس الرياضية 2024، يبحث العديد من المواطنين في تونس والوطن العربي في الوقت الحالي عن تردد قناة تونس الرياضية 2024 والتي تعتبر واحدة من أقوى القنوات الفضائية في المنطقة، تتميز قناة الوطنية التونسية بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي مختلف الجوانب الرياضية.

بالإضافة إلى ذلك تقدم القناة أيضا العديد من البرامج الرياضية، بما في ذلك نقل مباريات كرة القدم للمنتخب التونسي وخاصة في إطار تصفيات كأس العالم 2026 من خلال ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكن متابعة كافة مباريات المنتخب التونسي والاستمتاع بتغطية شاملة لأحداثها.

تردد قناة تونس الرياضية 2024

يمكن بسهولة تنزيل قناة تونس الرياضية على جهاز الرسيفر الخاص بك بإدخال التردد التالي:

تردد قناة تونس الرياضية على نايل سات

التردد: 11727.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ٤/٣.

تردد قناة تونس الرياضية على عرب سات

التردد: 12073.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

هذه الترددات تمكّن من متابعة بث قناة تونس الرياضية بكل سهولة ومشاهدة تصفيات كأس العالم بدون تشفير

موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026

تجرى مباراة تصفيات كأس العالم 2026 بين تونس وغينيا الاستوائية في يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو/حزيران 2024 على أرضية ملعب حمادي العقربي في رادس.

سوف تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت تونس، وتعادل الساعة الثامنة مساءا بتوقيت جرينتش وهو الوقت الذي يُقابل الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر والسعودية بتوقيت جرينتش+2.