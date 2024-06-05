بعد ظهور السادس العراق.. متى تعلن نتائج الثالث متوسط هل قبل العيد!!

لقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات بغداد والرصافة والكرخ، البصرة وذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك وميسان والمثنى والنجف ونينوى والقادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين الكرخ الاولى والثانية والثالثة والرصافة الأولى والثانية والثالثة والسليمانية، واسط اربيل، دهوك، حيث يمكن الآن الاستعلام وبسهولة عبر منصة التربية العراقية بالاسم والرقم الامتحاني للطالب.

ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق

قد يعاني عدد كبير من طلاب الصف السادس في العراق من صعوبة الحصول على النتائج ويرجع ذلك للحب عن النتيجة عبر المواقع الغير رسمية والتي تدعي إعلانها، ومن الجدير بالذكر توفي روزارة التربية العراقية منصة تعليمية تقدم عدد هال ئمن الخدمات التعليمية إلكترونيا وبشكل يومي لجميع الطلاب، ولذلك وفرنا لكم طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق بالاسم والرقم الامتحاني بدلا من البحث عنها كثيرا.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي جميع المحافظات

يواصل التعليم العراقي العمل على تقديمنتائج الامتحانات الوزارية لطلاب الصف السادس الابتدائي للدورة الأولى من العام الدراسي الحالي، حيث يمكن الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية: