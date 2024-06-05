تعرف الأن… موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية 2024 والقنوات الناقلة مجاناً بدون تشفير

موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية 2024 ، سيستضيف منتخب تونس نظيره منتخب غينيا الاستوائية يوم الأربعاء المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يتصدر المنتخب التونسي جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط متساويا في ذلك مع منتخب ناميبيا بعد تحقيقه انتصارين في المباراتين السابقتين، في المقابل يتواجد منتخب غينيا الاستوائية في المركز الخامس دون أي نقاط، مما يجعله في موقف صعب يحتاج فيه إلى تحسين أدائه لتجنب الخروج المبكر من المنافسة، يسعى منتخب تونس إلى تعزيز موقعه في صدارة المجموعة عبر تحقيق الفوز في هذه المباراة، مما يمنحه دفعة قوية قبل مواجهته المرتقبة ضد منتخب ناميبيا في الجولة الرابعة.

موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية 2024

تقام مباراة تونس وغينيا الاستوائية في إطار تصفيات كأس العالم 2026 يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024 سيستضيف الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس هذه المواجهة الهامة.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت تونس (18:00) مما يوافق الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر والسعودية (20:00)، يعد هذا التوقيت ملائماً للجماهير التونسية لمتابعة منتخبهم الوطني في أجواء مسائية مثالية حيث تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالا مما يوفر ظروف لعب مثالية للاعبين.

الملعب الأولمبي حمادي العقربي يعتبر من أهم الملاعب في تونس و يشتهر بقدرته على استيعاب عدد كبير من المشجعين، مما يوفر دعماً جماهيريا كبيرا للمنتخب التونسي الجمهور التونسي المعروف بحماسة وشغفه الكبير بكرة القدم سيتواجد بكثافة لدعم منتخب بلاده في هذه المباراة المصيرية.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وغينيا الاستوائية

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بما في ذلك مباراة تونس وغينيا الاستوائية التي سيتم بثها على قناة beIN Sports HD 3، يعد هذا الأمر فرصة كبيرة لعشاق كرة القدم في المنطقة لمتابعة المباراة بجودة عالية وتحليل متميز، بالإضافة إلى ذلك ستقوم شبكة قنوات SSC SPORT السعودية ببث المباراة وسيكون المعلق حاتم بطيشة هو المسؤول عن تقديم التعليق الصوتي، مما يوفر للجماهير السعودية فرصة للاستمتاع بالمباراة مع تعليق عربي متميز.

لمتابعة المباراة عبر الإنترنت يمكن للمشاهدين استخدام تطبيق TODAY TV الذي يقدم خدمة البث المباشر بجودة عالية، مما يسمح للمشاهدين بمشاهدة المباراة من أي مكان باستخدام أجهزتهم الذكية هذا يوفر مرونة كبيرة للمشاهدين الذين قد لا يكون لديهم الوصول إلى التلفاز في وقت المباراة.