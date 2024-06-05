“تنسيق التمريض من كام لكل المحافظات!” شروط وخطوات التقديم لتنسيق التمريض العسكري 2024

بالتزامن مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية يزداد البحث عن ‌‎تنسيق التمريض العسكري‏، حيث يريد الكثير من الطلاب معرفة التنسيق الذي من خلاله سوف يحددون ما إذا كان من الممكن الالتحاق بالمدارس الخاص بالتمريض العسكري أم لا، حيث توفر لهم تلك المدارس فرصة عمل مميزة عند التخرج داخل القوات المسلحة بمرتبات رائعة، وسوف نسلط الضوء على أهم ما ورد في هذا الصدد خلال مقالنا.

تنسيق التمريض العسكري 2024

قررت الجهات المعنية أنه سوف يتم الإعلان عن ‌‎تنسيق التمريض العسكري‏ في الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من إصدار النتائج الخاصة بشهادات الإعدادية داخل جميع محافظات الجمهورية، والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تنسيق التمريض العسكري سوف تزيد بنسبة 1% وذلك عن العام الماضي، وسوف نوضح مؤشرات القبول المتوقعة لهذا العام فيما يلي:

أولًا محافظة القاهرة يتوقع أن يكون ‌‎تنسيق التمريض العسكري‏ بها من 225 درجة.

بينما يتوقع أن يبدأ التنسيق في محافظة الاسكندرية من 218 درجة.

كذلك يتوقع أن يكون التنسيق في محافظة دمياط من 205 درجة.

وأيضًا محافظة كفر الشيخ يتوقع أن يبدأ تنسيقها من 222 درجة.

بالإضافة إلى محافظة الشرقية من المتوقع أن يكون التنسيق بها من 228 درجة.

أما بالنسبة لمحافظة المنوفية فيتوقع أن يبدأ من 225درجة.

بينما الفيوم يتوقع أن يبدأ من 219 درجة.

ومحافظة مرسى مطروح من المتوقع أن يبدأ تنسيقها من 206 درجة.

كذلك محافظة القليوبية يتوقع أن تبدأ من 217 درجة.

وأيضًا جنوب سيناء من الوارد أن تبدأ من 225 درجة.

أما بالنسبة إلى سوهاج فقد تبدأ من 223 درجة.

ويتوقع أن يبدأ تنسيق بني سويف من 216 درجة.

وأخيرًا يتوقع أن يكون تنسيق محافظة الوادي الجديد 220 درجة.

شروط التقديم في التمريض العسكري 2024

تتمثل شروط التقديم في مدارس التمريض العسكري فيما يلي: