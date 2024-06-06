مجموع 200 ولا230 ولا249 تدخلك ثانوية عامة”.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024 بعد الإعدادية مبروك عليك

تعد المدارس الثانوية العسكرية من المدارس الجيدة والتي يرغب الكثير من الطلاب في التقديم عليها وذلك من أجل الحصول على مستقبل وظيفي جيد في القوات المسلحة، وتتميز المدارس العسكرية بأنها توفر بيئة جيدة للطلاب بعد الشهادة الإعدادية ويتم تأهيلهم من أجل دخول الكليات العسكرية بعد الانتهاء من المدرسة وهناك شروط خاصة من أجل القبول في تلك المدارس.

المدارس الثانوية العسكرية 2024

يتطلع الكثير من الطلاب والطالبات إلى التقديم في المدارس الثانوية العسكرية المنتشرة في جميع المحافظات وذلك لأن لهم مستقبل جيد في القوات المسلحة ويستطيعون التقديم في الكليات العسكرية بعد أن يحصلوا على شهادة الثانوية العسكرية وهناك الكثير من التخصصات في الكليات العسكرية من أجل التطوير، وتتميز تلك المدارس في إنها تعطي فرصة كبيرة للطلاب الخريجين منها الالتحاق بالكليات الحربية وتكون لهم الأولوية الكاملة في ذلك الأمر وهناك شروط عديدة يجب توافرها من أجل التقديم في تلك المدارس ولكل مدرسة تنسيق خاص بها وتنتشر تلك المدارس في المحافظات.

تنسيق الثانوية العسكرية 2024

هناك تنسيق خاص بكل مدرسة من مدارس الثانوية العسكرية ويختلف التنسيق من محافظة إلى أخرى، ويتم تحديد التنسيق بناء على عدد الطلاب في كل محافظة ويتمثل التنسيق فيما يأتي:

تنسيق مدارس الثانوية العسكرية في محافظة كفر الشيخ هو 220 درجة.

تنسيق مدارس الثانوية العسكرية في محافظة شمال سيناء هو 230 درجة.

تنسيق مدارس الثانوية العسكرية في محافظة الشرقية هو 228 درجة.

تنسيق مدارس الثانوية العسكرية في محافظة المنيا هو 212 درجة.

تنسيق مدارس الثانوية العسكرية في محافظة القليوبية هو 215 درجة.

تنسيق مدارس الثانوية العسكرية في محافظة السويس هو 222 درجة.

تنسيق مدارس الثانوية العسكرية في محافظة المنوفية هو 223 درجة.

تنسيق مدارس الثانوية العسكرية في محافظة جنوب سيناء هو 225 درجة.

تنسيق مدارس الثانوية العسكرية في محافظة الفيوم 218 درجة.

مميزات مدارس الثانوية العسكرية