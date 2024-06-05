اسماء ببجي مزخرفة فخمة ツ إنجليزي ツ و ༒ عربي ༒خذها نسخ.. هتسيب بصمتك في الجيم

يلعب لعبة ببجي الكثير من الشباب والفتيات في مختلف الأعمار لذلك يبحث البعض عن اسماء ببجي مزخرفة حتى تكون مميزة بين كافة أسماء اللاعبين، فإن بعض اللاعبين لا يحبون الظهور باسمائهم الحقيقية على اللعبة ويفضلون استخدام اسماء أخرى أكثر تميزه من غيرها، ولذلك نوضح لكن في السطور التالية بعض أشهر الأسماء المزخرفة الخاصة بلعبة ببجي والتي يبحث عنها عدد من اللاعبين.

اسماء ببجي مزخرفة

عد الحصول على اسماء ببجي مزخرفة وخاصة بعد نشر العديد من الأسماء على أكثر من موقع إلكتروني أمر سهل، وإليكم أبرز هذه الأسماء والتي جاءت على النحو التالي:

تعد من أبرز اسماء ببجي المزخرفة مثل 『ĐàŔkツ』 ♔ king ♔ of ♔ PUBG ♔ 『Punisher웃』 Ｓㄚ 么 乙 ツ 乙ERO

وهناك أسماء ببجي انجليزي وذلك مثل Bad boy The ،warrior Dark hunt

Agent X.

كما أن هناك أسماء ببجي مضحكة وذلك مثل الصياد، الاسطو، بنسلين، بدور، وغيرها.

وهناك اسماء ببجي للشباب مثل اسم قنبلة الرعب، واسم المحارب، واسم غلادياتور، واسم سيف النصر.

ومن أسماء ببجي للبنات عاصفة الموت، واسم زهرة الياسمين واميرة الأحلام، واسم بحر الامواج والسمراء الغاضبة.

اسماء ببجي مزخرفة

نقدم باقة متنوعة من الاسماء من خلال هذا الجدول:

اسماء ببجي مزخرفة ⫷الحوت⫸ ༒☬حافر القبور☬༒ ☬ضحكة الموت☬ 乄فــ,ـخــ,ـامــ,ـة乄 やالُسـ,ـفـ,ـاحـّةや 연الـ,ـثـائرٍ♥̨̥̬ الـ,ـغـ̨̥̬̩ـرٍيـ,ـ̜̌ب الُأسـ,ـدّ ◥ᖫسہنيہكُہرزᖭ◤ الــ,ـُِقــ,ـٌيــ,ـادِّّة ツس̲ي̲ف̲ ال̲ع̲ر̲ب 彡جنرالイ ℓσvєℓy αиɢєℓ fαcє τнє мσσи ꧁༒☬Bad☬Boy☬༒꧂ ꧁༒☬star☬༒꧂ ཧᜰ꙰ꦿ➢₦Ї₦ℑ₳ ༒ ツмαχαιя࿐ ĄŊą Líã Ṁeņ-Ȝ’ểřk Ħaßeß-Ȝömry Äşħof-Fik Youm-Ȝäłły Ntä-Ȝmäłtu Feyä ElDõnyậ-Dě’ßěnt σηє ƒєℓℓα αη∂ ρℓαуѕ вαѕкєт ̿̿’̿’\̵͇̿̿\=(•̪●)=/̵͇̿̿/’̿̿ ̿ ̿ ̿ o==[]::::::::::::::::> ︻╦̵̵͇̿̿̿̿══╤─ ❛‿❛)ξ▄︻┻┳═一 ༼ ಠل͟. ಠ༽ ̿ ̿ ̿ ̿’̿’̵з=༼ຈل͜ຈ༽ﾉ ╾━╤デ╦︻ (◔_◔) βακκ ςυəəπ βυłıı chørıı βÃβЎ ĎỖĹĹ ßàbå ķî pŕîņćèx βακκ

اسماء ببجي فخمة

لا يقتصر الأمر على أسماء ببجي مزخرفة بل هناك عدد من أسماء ببجي الفخمة والتي من أبرزها ما يلي: