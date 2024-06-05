“فرحة بتوع ثانوية عامة.. هيا ثانوية عامة هتكون من كام مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024

يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي عن تنسيق الثانوية العامة لعام 2024، وذلك بعد أن ظهرت النتيجة في العديد من المحافظات خلال الأيام الماضية، وإن تنسيق الثانوية العامة يتم تحديده بناء على الدرجات الخاصة بالطلاب ولقد كان الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي في القاهرة 245 درجة في العام الماضي وسوف نتعرف على تنسيق الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2024

يزداد البحث من قبل أولياء الأمور عن تنسيق الثانوية العامة لعام 2024، حيث لقد انتهي الطلاب والطالبات من أداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي وتم الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات في الكثير من المحافظات وتم الإعلان عن النتيجة في محافظات مختلفة وهناك محافظات لم تظهر بها النتيجة بعد، ولقد كان تنسيق الثانوية العامة في القاهرة العام الماضي 245 درجة وكم المتوقع أن يكون التنسيق هذا العام قريبا من ذلك وتلك النتيجة من النتائج الهامة حيث ينتظر الكثير من الطلاب فرصة من أجل ذلك.

توقعات تنسيق الثانوية العامة بعد نتيجة الإعدادية

هناك الكثير من التوقعات الخاصة بالثانوية العامة لعام 2024، وتتمثل تلك التوقعات فيما يأتي:

سوف يكون تنسيق الثانوية في محافظة القاهرة من 245 حتى 247 درجة.

سوف يكون تنسيق الثانوية العامة في محافظة الشرقية 238 درجة.

سوف يكون تنسيق الثانوية العامة في محافظة الجيزة 218 درجة.

سوف يكون تنسيق الثانوية العامة في محافظة المنيا 230 درجة.

سوف يكون تنسيق الثانوية العامة في محافظة أسيوط 240 درجة.

سوف يكون تنسيق الثانوية العامة في محافظة القليوبية 240 درجة.

سوف يكون تنسيق الثانوية العامة في محافظة الغربية: 236 درجة.

سوف يكون تنسيق الثانوية العامة في محافظة المنوفية 230 درجة.

سوف يكون تنسيق الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية 230 درجة.

سوف يكون تنسيق الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية 225 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس الثانوية العامة 2024