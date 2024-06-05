“هسة” رفع نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 لجميع محافظات العراق حسب الرقم الامتحاني

تمكنت وزارة التربية والتعليم بالعراق من السيطرة على وضع اللجان من اليوم الأول في امتحانات الثالث المتوسط ضمن العديد من الحملات التفقدية التي شنتها مديريات التربية والتعليم، وعليه فقد كثفت الوزارة جهودها حتى اليوم الأخير في الامتحانات وذلك لمنع حدوث أي شغب أو غش داخل لجان الامتحانات، وجدير بالذكر أن الفترة القادمة تشهد ترقبًا كبيرًا من الطلاب وأولياء أمورهم من أجل التعرف على النتائج النهائية.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول العراق 2024 عموم المحافظات

أكدت مديريات التعليم بالعراق أن فترة الامتحانات مرت بشكل هادئ وهذا جاء بناءً على ردود أفعال الطلاب تجاه الأمتحانات وأنها كانت أسهل من ذي قبل، وبناءً على ذلك فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة النجاح بين الطلاب هذا العام بشكل كبير:

أفصحت الوزارة أنه تم بذل جهد كبير من قبل المديريات المختلفة في عموم المحافظات وذلك للحفاظ على استقرار اللجان وأيضًا عمليات المراجعة النهائية على مختلف المنصات التعليمية.

وعليه فقد أكدت الوزارة أن النتائج لن تتأخر في ظهورها مثل الأعوام الماضية وذلك لأن عمليات التصحيح مستمرة منذ اليوم الثاني للامتحانات.

استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024

يترقب الطلاب النتائج في حالة من القلق والتوتر بعد الانتهاء من الامتحانات وتجدر الإشارة إلى أنهم يبحثون بشكل مكثف على صفحات التواصل المختلفة، لذلك يمكن للطلاب الحصول على النتائج بالترتيب وفقًا للإدارة التعليمية التابعين لها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: